/683523/شعبة-الخضروات-لدينا-فائض-في-الانتاج-من-الخضار-والفاكهة-بسبب-مشاريع-الدولة-القومية

أكد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالقاهرة التجارية، حاتم النجيب على أن الدولة المصرية تواجه أزمة بشان تغير المناخ، موضحا ان تفاوت الدرجات اضر بشكل كبير المزراعين.

تحيامصر

ونوه نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالقاهرة التجارية، أنه يوجد أزمة في حجم الانتاج بالنسبة للخضار والفاكهة، مضيفا:” ليس لدينا أزمة ولكن على العكس لدينا فائض فائض من الخضار والفاكهة، بسبب مشاريع الدولة القومية للتوسع في حجم المساحات المنزرعة بكافة محافظات مصر .

شعبة الخضروات: لدينا فائض في الانتاج من الخضار والفاكهة بسبب مشاريع الدولة القومية

جاء ذلك خلال خلال لقاءه عبر برنامج صباحك مصر المذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2"، مضيفا:” أسعار الطماطم مقارنة باسعار 2017 بها انخفاض.. حيث أن معدلات الإنتاج هي التي انخفضت بسبب الصقيع الشديد مثل الكوسة والباذنجان”.

المشروعات الزراعية

وتابع نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالقاهرة التجارية، أنه لولا المشروعات الزراعية مثل الصوب الزراعية لكان سعر الطماطم حاليا 15 و 20 جنيها.. ومن هنا يجب على المواطن أن يعرف أن حجم تكلفة الإنتاج جزء من سعر المنتج نفسه .