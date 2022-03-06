موعد مباراة الزمالك والوداد والقنوات الناقلة

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تزداد عمليات البحث على محرك جوجل، في الساعات الأخيرة، عن موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي، في رابع جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مع الوداد المغربي، وبترو أتلتيكو الأنجولي، وسجرادا، والتي حسمت حتى الآن ثلاث جولات من المجموعة.

موعد مباراة الزمالك والوداد

يلتقي الزمالك مع الوداد المغربي الجمعة المقبلة الموافقة الحادي عشر من مارس الجاري، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الرابعة بإياب دور المجموعات.

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والوداد الرياضي المغربي في السادسة من مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة

تنقل قنوات بي إن سبورت الرياضية أحداث بطولة دوري أبطال إفريقيا، بتعليق صوتي العديد من ألمع نجوم معلقي كرة القدم على المستوى الوطني.

سقط الزمالك في الجولة السابقة أمام الوداد بدوري الأبطال، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، بالمغرب على ملعب مركب محمد الخامس، في ثالث جولات المجموعة الرابعة.

موقف الفريقين في المجموعة

يتواجد الزمالك في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، برصيد نقطتين، فيما يحتل الوداد الوصافة بـ 6 نقاط، وبترو أتلتيكو في الصدارة برصيد 7 نقاط.

يواصل الزمالك البحث عن بطاقة التأهل إلى الدور القادم بدوري أبطال إفريقيا، بعد سقوطة بالتعادل أمام بترو ، وسجرادا، والخسارة من الوداد، ليتأزم موقفه في المجموعة.

ويحتل الزمالك المركز الثالثة في ترتيب الدوري المصري، برصيد 22 نقطة من أصل 10 مواجهات خاضها الفريق، بينما يقع النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها المارد الأحمر.

اسفرت نتيجة وأحداث مباراة الزمالك والوداد المغربي في الجولة السابقة على إقالة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، ومدحت عبد الهادي المدرب العام، بسبب تعديه على حامل الكرات المغربي، وأمير عزمي المدرب المساعد.

يقود الزمالك البرتغالي فيريرا في المباراة القادمة بدوري الأبطال أمام الوداد المغربي، بعد توليه منصب المدير الفني لأبناء مية عقبة بعد إقالة كارتيرون في الأسبوع الماضي.