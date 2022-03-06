/683517/احتفالا-بعيد-الفطر-عمرو-دياب-يحيى-حفل-غنائي-في-أبو-ظبي

يستعد الهضبة عمرو دياب، لإطلاق أقوى حفلاته في عيد الفطر المقبل من عام 2022، وذلك في جزيرة ياس بمدينة أبو ظبي، وتم طرح التذاكر من الآن ترقبا للاستقبال الجماهيري الذي من المقرر أن يشهده الحفل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفلات عمرو دياب في عيد الفطر المقبل

وشوق عمرو دياب للحفل من خلال طرح البوستر الرسمي له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها، قاىلا: «استمتعت بأقوى حفلات الفنان عمرو دياب، في جزيرة ياس بابو ظبي واستمتع بليلة لا تنسى.. احجز تذكرتك اونلان».

أزمة عمرو دياب عبر موقع يوتيوب

من ناحية اخرى، تصدر الفنان عمرو دياب مؤشرات الاكثر بحثا عبر موقع جوجل بعد أن حذفت جميع أغنياته من على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعلق الشاعر خالد تاج الدين على هذا الأمر، قاىلا: «قناة الفنان عمرو دياب على يوتيوب بتتظبط و الكليبات كلها راجعه تاني .. مشكلة بسيطه و بتتحل حاليا».

عمرو دياب يوقع عقد مع منصة أنغامي

بعدها أصدرت منصة انغامي بيان بتوقيع عقد شراكة مع الفنان الكبير الهضبة.

أعلنت شركة أنغامي على أنه سيتم توفير أغاني عمرو دياب فقط وحصريًا من خلال أنغامي، لتكون متاحة بشكل مجاني لأكثر من 75 مليون مستخدم على المنصة.

وأعرب عمرو دياب عن سعادته البالغة من هذا التعاون، فأصدر بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، يكشف شكره للجمهور وامتنانه لهذا التعاون متمنيا أن ينال إعجابك الجمهور ويحقق مزيد من النجاح له.

حميد الشاعري يتعاون مع الهضبة في عمل غنائي

من ناحية اخرى، يتعاون حميد الشاعري مع الهضبة عمرو دياب، بعد غياب 10 أعوام، إذ كان أول الألبومات التي عملا سويًا فيها وحصلت على ضجة كبيرة بين الجمهور هو ألبوم ميال، الذي كان بداية التعاون بينهما، بعدما تعرفا على بعضيهما في أحد الحفلات الغنائية في الأردن.

وكان قد لحن حميد الشاعري لعمرو دياب 4 أغاني في ألبوم ميال، وهم: ازيك، توبة، أول ما أقول ومن غيرك، بينما كان التعاون بينهما في ألبوم شوقنا، من خلال تلحين حميد 7 أغنيات من أصل 8، وهو من قام بالتوزيع الموسيقي لأغاني ألبوم ماتخافيش، بينما أنفرد حميد بتلحين أغنيات ألبوم نور العين، وكان ألبوم عودوني هو التعامون الخامس بين الكابو والهضبة في مشوارهما سويًا، حيث لحن كل الأغاني الذي يضمها الألبوم أيضًا.