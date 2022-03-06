/683515/القومي-لحقوق-الانسان-الدولة-تولي-اهتمام-كبير-بملف-حقوق-الإنسان-و-اطلاق-أول-استراتيجية-خير-دليل

اكدت السفيرة مشيرة خطاب عضو المجلس القومي لحقوق الانسان على ان الدولة تولي اهتمام كبير بملف حقوق الانسان و قالت " اشيد بتمثيل المراة في البرلمان و اشعر بالفخر لكوني اول امره ترأس للمجلس القومي لحقوق الانسان و افتخر بجلوسى علي على المقعد الذي تولاه الراحل يوسف بطرس غالي و قالت رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان العام الحالي هو عام المجتمع المدني مضيفة " تم القيام بجهود لتمكين منظمات المجتمع المدني لتكون شريكة ألدولة المصرية و لفتت الي ان اطلاق اول استراتيجية لحقوق الانسان يعكس اهتمام الدولة الكبير بهذا الملف و قالت المجلس يهتم بهذه الاستراتيجية و يشارك في تفعيلها و مجلس النواب سيكون له دور كبير في التطبيق ايضا.

دوت الخليج

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان مع المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب ، ذلك لعرض التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان ورؤية واستراتيجية المجلس الجديد وقال طارق رضوان يتم مناقشة التقرير السنوي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ ياتي في اطار التعاون المشترك بين لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب و المجلس القومي لحقوق الانسان.

اكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ،أن المجلس بصدد إعداد مشروع قانون جديد سيتم ارساله إلى البرلمان لمناقشة وذلك لتنظيم عمل المجلس فى ضوء الاستراتيجبة الوطنية لحقوق الإنسان .

وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن حالة حقوق الإنسان فى مصر تشهد اهتماما كبيرا من قبل الدولة المصرية ،لاسيما فى ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان وبحصور عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان لمناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان ورؤية واستراتيجية المجلس الجديد،إلى التمثيل المميز للنساء فى البرلمان و المجلس لحقوق الإنسان .

وأستطردت قائلة :اشعر بالفخر لكوني أول امرأة ترأس للمجلس القومي لحقوق الانسان و افتخر بجلوسى علي على المقعد الذي تولاه الراحل العظيم بطرس بطرس غالي .

وشددت السفيرة مشيرة خطاب على أن الأولويه التى تحكم عملنا هو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ،لاسيما وأنه لأول مرة الدولة المصرية تعلن هذة الاستراتيجية.

وقالت :الاستراتيجية الوطنية لحثوق الإنسان مؤشر لرفع سقف استراتيجية حقوق الانسان فى عام ٢٠٢٢ ونعمل على وضع خطة عمل لتنفيذ هذة الاستراتيجية.

وأشارت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى اجتماع المجلس عددا من المنظمات العاملة فى مجال حقوق الإنسان والاتحاد الاوروبى . وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان أهمية التعاون المشترك بين لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب و المجلس القومي لحقوق الانسان.

.مبينة إلى أن العام الحالي هو عام المجتمع المدني ،وهناك جهود تبذل لتمكين منظمات المجتمع المدني. وأستعرض النائب طارق رضوان أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان