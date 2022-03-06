/683513/نقل-النواب-توصي-بأخذ-رأي-محافظة-الشرقية-في-عمل-مدخل-ومخرج-علي-محور-المنصورة---الزقازيق

ناقشت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنه اليوم طلب الاحاطه المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن ضرورة إنشاء مدخل ومخرج على المحور الذي يتم إنشاؤه بين مدينة المنصورة ومدينة الزقازيق أمام قرية الجواشنه - مركز ديرب نجم تحقيقا للصالح العام وخدمة المواطنين.

دوت الخليج

تفاصيل اجتماع نقل النواب

وايضا ضرورة تعديل دوران خطر أمام قرية إكوه – ديرب نجم – محافظة الشرقية على طريق المنصورة/ الزقازيق الجاري إنشائه. وضرورة إنشاء كوبري مشاه أمام معهد العبور الواقع على طريق القاهرة بلبيس الصحراوي عند الكيلو 21 وتمهيد ممشى بجوار طريق بلبيس الصحراوي في المسافة بين معاهد العبور وكارته طريق أنشاص وعمل مطبات أمام المعهد في الاتجاهين وعمل حواجز على الجانب الأيمن للطريق لحماية المشاة من سرعة السيارات.

ومن جانبه قال حسام بدر الدين مدير عام الصيانه بالهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل والمواصلات، ان الامر يحتاج دراسة مرورية للوضع الحالي والمستقبلي وسوف اوافي اللجنه بنتائج الدراسة الاسبوع القادم

ومن جانبها اوصت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، بضرورة ، دعوة نواب الدائرة ، وأخذ راي محافظة الشرقية لمعابنة الموقع الذي سيتم عليه اقامه مدخل ومخرج علي المحور المزمع إنشاءه بين مدينة المنصورة ومدينة الزقازيق ، والتي سيتم علي اساسها الدراسة.