/683512/حقوق-البرلمان-تناقش-التقرير-السنوي-للمجلس-القومي-لحقوق-الإنسان-بحضور-السفيرة-مشيرة-خطاب

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان ورؤية واستراتيجية المجلس الجديد بعد اقرار تشكيلة من قبل رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي، بحضور السفيرة مشيرة خطاب،رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان.

دوت الخليج

رؤية واستراتيجية المجلس القومي لحقوق الإنسان

اكدت السفيرة مشيرة خطاب عضو المجلس القومي لحقوق الانسان على ان الدولة تولي اهتمام كبير بملف حقوق الانسان و قالت " اشيد بتمثيل المراة في البرلمان و اشعر بالفخر لكوني اول امره ترأس للمجلس القومي لحقوق الانسان و افتخر بجلوسى علي على المقعد الذي تولاه الراحل يوسف بطرس غالي .

و قالت رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان العام الحالي هو عام المجتمع المدني مضيفة " تم القيام بجهود لتمكين منظمات المجتمع المدني لتكون شريكة ألدولة المصرية.

و لفتت الي ان اطلاق اول استراتيجية لحقوق الانسان يعكس اهتمام الدولة الكبير بهذا الملف. و قالت المجلس يهتم بهذه الاستراتيجية و يشارك في تفعيلها و مجلس النواب سيكون له دور كبير في التطبيق ايضا .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان مع المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب ، ذلك لعرض التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان ورؤية واستراتيجية المجلس الجديد.

وقال طارق رضوان يتم مناقشة التقرير السنوي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ ياتي في اطار التعاون المشترك بين لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب و المجلس القومي لحقوق الانسان