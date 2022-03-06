دخول غادة عادل المستشفى وابنتها تطلب الدعاء

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تسببت ابنة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري في إثارة ضجة وجدلا كبيرًا منذ قليل بعد كشفها عن تعرض والدتها لأزمة صحية ونشرت صورتها في المستشفى.

دوت الخليج يكشف تفاصيل أزمة غادة عادل الصحية

غادة عادل في المستشفى

شاركت مريم الهواري ابنة الفنانة غادل عادل والمخرج مجدي الهواري متابعيها والجمهور بنشرها صورة جديدة لوالدتها على سرير المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.

وكتبت على الصورة التي نشرتها عبر خاصية الستوري التابعة لصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، دعاء للمرضى، وطالبت أصدقائها ومتابعيها والجمهور الدعاء لوالدتها بعد أزمتها الصحية.

ابنة غادة عادل تطلب الدعاء

لكن مريم الهواري ابنة غادة عادل لم توضح في الصورة التي نشرتها، وتساءل الجمهور والمتابعين عن أسباب دخول الفنانة غادة عادل المستشفى داعين الشفاء لها.

وفي الوقت نفسه، يعرض للفنانة غادة عادل حاليًا مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "منورة بأهلها" وذلك عبر منصة شاهد الرقمية، ويشاركها البطولة عدد كبير من النجوم، وتم طرح أولى حلقات المسلسل اليوم الأحد عبر منصة شاهد vip الرقمية، وتفاعل الجمهور والمشاهدين مع العمل معربين عن حماسهم وإعجابهم الكبير بقصة المسلسل والأحداث الغامضة المثيرة.

ويشارك غادة عادل في بطولة "منورة بأهلها" كلا من ليلى علوي، باسم سمرة، محمد حاتم، ناهد السباعي، ، أحمد السعدني، عمر رزيق، بلال التونسي، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله.

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ومن المقرر أن تنافس الفنانة غادة عادل ضمن الموسم الرمضاني المقبل لعام 2022، من خلال مسلسل يحمل اسم "أحلام سعيدة"، ويشاركها به كلا من يسرا ومي كساب وشيماء سيف ونبيل نور الدين ونور محمود، وآخرين والمسلسل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

وتدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة المقرر عرضه بعد شهر، من خلال ثلاثة صديقات وعلاقاتهن الغريبة حول كل واحدة منهن وترصد شخصيات كل واحدة عن الأخرى ونرى من خلال الأحداث مدى الصداقة التي تجمعهن.