/683510/رئيس تضامن-النواب--حياة-كريمة-وتنمية-الأسرة-المصرية-ومواجهة-القضية-السكانية-على-طاولة-اجتماعات-اللجنة

أكد رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى أنه فى الاجتماع الأول اتفقنا مع أكثر من ممثلى 32 الف جمعية بالتشابك بين الجمعيات الأهلية والجهات الحكومية المعنية لتذليل أى معوقات لنصل إلى المساهمة فى إحدى المشروعات القومية التى من الممكن أن نساهم فيها مثل حياة كريمة أو معالجة القضية السكانية أو تنمية الأسرة المصرية جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للجنة تضامن النواب .

رئيس تضامن النواب : حياة كريمة وتنمية الأسرة المصرية ومواجهة القضية السكانية على طاولة اجتماعات تضامن النواب

وأشار القصبى اجتماع اليوم نمهد الطريق حتى يستطيع المجتمع المدنى أن ينطلق بلا معوقات لذلك وجهنا الدعوة إلى بعض الجهات المعنية وتشرفنا بالحضور كلا من ايمن عبد الجواد مساعد وزير التضامن وطلعت عبد القوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية وشريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزى وممثلى وزارة الصحة كلا من العميد سامى الهدهد وسامى نوح ومحمد عدلى وممثلى وزارة الكهرباء الكهرباء كلا من السادة جابر دسوقى وعمرو اسماعيل مهدى وعبير كمال الدين وعبد العظيم محمد وممثلى وزارة الاتصالات وعدد من السادة النواب وأعضاء لجنة التضامن الاجتماعى .

النواب يرفع جلسته العامة

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.

ومن المقرر أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا، لاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.

وشهدت الجلسة العامة أيضا الموافقة على مجموع مواد مشروع تعديل قانون سلامة السفن.