/683508/ضمن-مبادرة-حياة-كريمة-محافظ-قنا-يتابع-مشروعات-قطاع-الصحة-بقري-الوقف

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا الأعمال الإنشائية بوحدة صحة الأسرة بجزيرة العبل التابعة لمركز الوقف التى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وذلك للإطمئنان على معدلات التنفيذ وعدم وجود معوقات تعترض سير العمل رافقه الأستاذ الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى ، واللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أوضح محافظ قنا أن الوحدة الصحية مقامة على مساحة 1200و2، و أنه تم الإنتهاء من جميع الأعمال الإنشائية، وجارى تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية حيث بلغت نسبة التنفيذ لإجمالى الأعمال 65٪؜ ،لافتا إلى أن الوحدة الصحية من المقرر أن تُقدم خدماتها لحوالى 3 الآف مواطن بالقرية .

وأضاف الداودي أن مركز الوقف يشهد تنفيذ 8 مشروعات فى قطاع الصحة بنسبة تنفيذ لإجمالى تلك المشروعات وصلت إلى 90٪؜، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ ٥ مشروعات وجارى إنهاء إجراءات تسليمهم لوزارة الصحة تمهيدا لتشغيلهم وتقديم الخدمات الطبية للجمهور.

محافظ قنا يتابع مشروعات حياة كريمة

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والأستاذ الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى فعاليات القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة " لمصر " التى تنفذها مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع البنك التجارى الدولى CIB ، و شركة CSR Egypt ، بهدف توفير الخدمات الطبية الأكثر أهمية لطلاب المدارس الإبتدائية والإعدادية بمركز الوقف ، رافقهما الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا ، و الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الإجتماعى و إبراهيم خلاوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف والدكتور محمد عبدالجليل مدير مشروعات مؤسسة صناع الخير.

أوضح محافظ قنا أن فعاليات القافلة بدأت منذ 20 فبراير الماضى تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسى ، و تستهدف زيارة 42 مدرسة إبتدائية وإعدادية بمدينة الوقف والقرى التابعة لها ، وسوف تقدم خدماتها لعدد 20 ألف طالب وطالبة من طلاب هذه المدارس، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتى تأكيدا على دور مؤسسات المجتمع المدنى ، والقطاع الخاص فى دعم جهود الدولة لتقديم الخدمات لمختلف فئات المواطنين.

وأضاف الاستاذ الدكتور يوسف غرباوى أن القافلة يشارك بها فريق طبى متخصص فى طب الأطفال من جامعة جنوب الوادى ، لافتا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبى على طلاب مدرسة العرب والنجاجرة للتعليم الأساسى بقرية المراشدة وسوف تستمر فعاليات القافلة لحين الإنتهاء من كافة المدارس المستهدفة.