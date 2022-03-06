/683506/محافظ-قنا-يتابع-فاعليات-مبادرة-لمصر-لتطوير-الخدمات-الصحية-بقرى-المحافظة

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والأستاذ الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى فعاليات القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة " لمصر " التى تنفذها مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع البنك التجارى الدولى CIB ، و شركة CSR Egypt ، بهدف توفير الخدمات الطبية الأكثر أهمية لطلاب المدارس الإبتدائية والإعدادية بمركز الوقف ، رافقهما الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا ، و الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الإجتماعى و إبراهيم خلاوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف والدكتور محمد عبدالجليل مدير مشروعات مؤسسة صناع الخير.

أوضح محافظ قنا أن فعاليات القافلة بدأت منذ 20 فبراير الماضى تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسى ، و تستهدف زيارة 42 مدرسة إبتدائية وإعدادية بمدينة الوقف والقرى التابعة لها ، وسوف تقدم خدماتها لعدد 20 ألف طالب وطالبة من طلاب هذه المدارس، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتى تأكيدا على دور مؤسسات المجتمع المدنى ، والقطاع الخاص فى دعم جهود الدولة لتقديم الخدمات لمختلف فئات المواطنين.

وأضاف الاستاذ الدكتور يوسف غرباوى أن القافلة يشارك بها فريق طبى متخصص فى طب الأطفال من جامعة جنوب الوادى ، لافتا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبى على طلاب مدرسة العرب والنجاجرة للتعليم الأساسى بقرية المراشدة وسوف تستمر فعاليات القافلة لحين الإنتهاء من كافة المدارس المستهدفة.

مشروعات حياة كريمة فى قنا

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالجليل أنه منذ انطلاق القافلة تم زيارة 20 مدرسة حتى الآن ، وتم توقيع الكشف الطبى على حوالى 12 ألف طالب وطالبة ، مضيفا أن الخدمات التى تقدها القافلة تشمل الكشف على العيون وصرف الأدوية اللازمة للمرضى ، وكذلك إجراء العمليات والنظارات الطبية فى حالة الإحتياج لذلك ، كما تشمل القافلة معمل تحاليل للأنيميا والسكر ، ويتم صرف الأدوية المناسبة فى حالة تأكد اصابة اى طالب بهما أو أى منهما ، هذا بالإضافة إلى عقد ندوات توعية للطلاب وأهاليهم حول طرق الرعاية الصحية السليمة والوقاية من الأمراض والتغذية الصحية لضمان تنشئة الأطفال بصحة جيدة .