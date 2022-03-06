بتكلفة  1.2 مليار يورو..  وزير النقل: ربط كل أنحاء الجمهورية ببعضها بوسائل نقل كهربائي

/683505/بتكلفة- 12-مليار-يورو- وزير-النقل-ربط-كل-أنحاء-الجمهورية-ببعضها-بوسائل-نقل-كهربائي

قال وزير النقل المهندس كامل الوزير ان مصر ممثلة في التعاون الدولي ووزارة النقل تعمل على تنفيذ مترو كهربائي في الاسكندرية، حيث يربط بين ابو قير ومحطة مصر طول 21.7 كم طولى كمرحلة أولى من متور اسكندرية الكبير،والمرحلة الثانية والثالثة من المتوقع ان تصل إلى العجمي ثم برج العرب والعلمين ومطروح.

تحيامصر

وتابع وزير النقل على هامش فعاليات إطلاق مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار في مصر عبر تقرير أذاعته قناة ام بي سي مصر 2:" كده احنا ربطنا كل انحاء الجمهورية ببعضها بوسائل نقل كهربائي بما يكلف مصر 1.2 مليار يورو بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ."

وزير النقل: ربط كل أنحاء الجمهورية ببعضها بوسائل نقل كهربائي

واختتم المهندس كامل الوزير:" أنه سيكون هناك 200 مليون يورو من الخزانة المصرية لدعم هذا المشروع".

تمويل مشروع القطار الكهربائي في أبو قير

جدير بالذكر تأكيد وزير النقل كامل الوزير أهمية التطورات في البنية التحتية والمتقدمة بقطاع النقل، والذي يعد أهم القطاعات الحيوية، حيث يرتبط بكافة القطاعات التنموية الأخرى بالدولة، مشيدا بمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمويل مشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير لتحويله لقطار كهربائي.

وأشار وزير النقل خلال كلمته بمؤتمر إعلان استراتيجية التعاون القطرية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع مصر للفترة من (2022-2027)- إلى أهمية المراسم المقامة، أمس السبت، على هامش المؤتمر لتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تطوير خط سكك حديد أبوقير لتحويله لقطار كهربائي بطاقة استيعاب كبرى، بتمويل قيمته 250 مليون يورو بمشاركة بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الآسيوي لتنمية البنية التحتية، إضافة إلى 200 مليون يورو من الخزانة العامة ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الحضرية.