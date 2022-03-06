رئيس زراعة النواب لـ دوت الخليج: لازيادة فى أسعار الخبز المدعم ..ولدينا إكتفاء ذاتى من السلع الأساسية..فيديو

/683502/رئيس-زراعة-النواب-لـ-تحيا-مصر-لازيادة-فى-أسعار-الخبز-المدعم-ولدينا-إكتفاء-ذاتى-من-السلع-الأساسيةفيديو

وجه النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، رسالة طمأنينة للمواطنين المصريين، قائلا: ما يحدث في الدولة المصرية الآن لم يحدث من مئات السنين فالجهود الجبارة التي تبذلها القيادة السياسية والحكومة من أجل المواطنين بمثابة ملحمة رائعة لم نراها من قبل.

دوت الخليج

وأضاف الحصري، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أنه لدينا مخزون احتياطي من القمح يكفينا لحوالي 4 أشهور، وفي منتصف أبريل سنبدأ استلام المخزون المحلس والذي سيكفينا 4 شهور آخرين، لافتا أنه من المتوقع أن يتم تجميع من 5 لـ 5.5 مليون طن.

النائب هشام الحصري: لدينا إكتفاء ذاتى من السلع الأساسية

وعن سلعة السكر، قال رئيس لجنة زراعة النواب: لدينا احتاطي كبير منه وسنصل للاكتفاء الذاتي قريبا وكذلك بالنسبة للسلعة الأرز، مضيفا: هذه المحاصيل تعد سلع أساسية بالنسبة للمواطن المصري لذلك لن يحدث بها أي غلاء أو تغييرات في سعرها نتيجة وجود مخزون.

وتابع الحصري: اطمآنوا تماما والقادم في مصر خير، ولكن الجميع يعلم المعاناة التي تحدث نتيجة الحرب الروسية الأكرانية، متنميا أن تنتهي هذه الأزمة في القريب العاجل حتي لا تحدث أي تأثيرات سلبية علي العالم أجمع وليس مصر فقط، لافتا أن مصر من أقل الدول تأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية.

وعن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، أفاد: نستورد جزء كبير من محاصيل الأعلاف التي تأثرت بالحرب، وبالتالي ذلك له تأثير كبير علي الأسعار، ولكن بالنسبة للدواجن لدينا مخزون احتياطي منها، لافتا أن وزارة الزراعة بدأت بالتنسيق مع وزارة التموين وغيرها من الوزارات المختصة لاستقبال شهر رمضان.