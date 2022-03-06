/683501/اول-تحرك-برلماني-بشأن-إلزام-المقبلين-على-الزواج-بحضور-دورات-تأهيلية-للتوعية-بأهمية-الزواج-ومسؤولياته
تقدمت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بإلزام المقبلين على الزواج بحضور دورات تأهيلية للتوعية بأهمية الزواج ومسؤولياته.
تحيامصر
وأوضحت رزق الله، أنه وبعد تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اصبح الامر غاية فى الخطورة، وأن هذه الدورات موجودة بالفعل لكنها ليست إلزامية، ومن هنا اقترحنا، أن تكون دورة المقبلين على الزواج... تشمل خمسة محاور لمدة 3 أيام (15 ساعة تدريبية)، وتتناول الدورة الحديث في جميع جوانب الحياة، الدينية، النفسية، الاجتماعية، الأسرية، والاقتصادية، كما تقدم من خلالها تجارب حية من الواقع المعاصر تحاكي أفراد المجتمع، ويتم عرض وسائل التغيير الإيجابي والإصلاحي للآباء والأزواج مع إمكانية تطبيقها والانتفاع بها.
أول تحرك برلماني بشأن إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورات تأهيلية للتوعية بأهمية الزواج ومسؤولياته
واكملت عضو مجلس النواب... أن أهداف الدورة تعريف المقبلين والمقبلات على الزواج بضوابط اختيار شريك الحياة والحقوق والواجبات الزوجية، وتعريف المقبلين والمقبلات على الزواج بالأحكام الشرعية بالعلاقات بين الزوجين ومهارات احتواء المشكلات الزوجية والحوار الأسري، وتعريف المقبلين والمقبلات على الزواج بالفروق بين الزوجين.
وطالبت بتأسيس مجلس تنسيقي لذلك من خلال الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف، وايضا الكنيسة، ويتم تحديد الاشتراطات وشروط الأشخاص المؤهلين لمنح تلك الدورات، وتكون بالتعاون والتنسيق بين الأزهر ووزارة الأوقاف فى حالة زواج المسلمين، مستغلين فروعه الموجودة فى كل المحافظات، وتكون بالتنسيق مع الكنائس فى حالة زواج المسيحيين.
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