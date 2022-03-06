/683500/للمرة-الثانية-الموسيقيين-تلغي-حفل-مطرب-المهرجانات-مسلم-بنادي-القوات-المسلحة

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيان شديد اللهجة بشأن إلغاء حفل مطرب المهرجانات الشعبية مسلم، المقام بنادي القوات المسلحة في يوم 9 من شهر مارس الجاري.

دوت الخليجيرصد بيان نقابة الموسيقيين بشأن إلغاء حفل مطرب المهرجانات الشعبية مسلم

إلغاء حفل مسلم

واتى بيان نقابة الموسيقيين ضد مطرب المهرجانات مسلم على النحو الآتي:

بناء على تعليمات النقيب العام الفنان / هاني شاكر

نقيب المهن الموسيقية

و المايسترو / محمد ابو اليزيد

وكيل أول نقابة المهن الموسيقية

و الدكتور / احمد رمضان

سكرتير عام النقابه

و الأستاذ / منصور هندى

رئيس لجنة العمل بالنقابه

إلغاء / مسلم

من حفل يوم9/3/2022

المقام في نادي القوات المسلحة

بناء على قرار إيقافه من مزاوله المهنه

و بالتالي عدم اعطاءه تصريح من إداره الشئون المعنويه.

ليست المرة الأولى

وسبق وأن قامت نقابة الموسيقين في وقت سابق، بإلغاء أولى حفلات مطرب المهرجانات مسلم على مسرح الزمالك، الذي كانت من المقرر أن تقام في يوم 11 من شهر مارس الجاري، وذلك بسبب عدم حصول مسلم على تصريح رسمي من النقابة يسمح له الغناء في اي حفل غنائي داخل مصر.

قرار وقف مطرب المهرجانات مسلم

وكانت قد أصدرت نقابة المهن الموسيقية في شهر يونيه السابق، قرارًا بإيقاف عددًا من مطربين المهرجانات الشعبية، وكان من ضمنهم عنبة وحمو بيكا ومسلم ونور التوت وأحمد موزة، حيث لم يحصلوا على تصريح من النقابة بالعمل في هذا المجال.

وتابعت النقابة في بيانه الرسمي: يمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل، وذلك لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات.

مسلم صاحب اغنية اتنسيت

الجدير بالذكر أنه يوجد في الوسط الفني نجوم اسم الشهرة لديهم «مسلم» أحدهم مطرب مهرجانات والاخر، يغني على طريقة الراب.

مغني الراب مسلم لاقى شهرته، بعد طرح أغنيته التي تحمل اسم «اتنسيت»، التي حققت 190 مليون مشاهدة بعد طرحها في أكتوبر من العام الماضي، وتقول كلماتها: «مبقيتش عارف اعمل ايه حالي مش صعبان عليه يعني دا اللي وصلنا ليه سايبه و عارف ، روحي فيه كل شئ الا الفراق فمتسيبنيش و انا مشتاق عمري ماتخيلت يوم ابعد و اسيب روحي معاك هصدقك و اكدب عينيا دا انت شوفت اجمل ما فيا و مكانش عندي اي نيه انساك و تضيع من بين ايديا».

وتابعت الأغنية: «طال الغياب و هوآك غلآب عشمآن ف ضي عينيك مليون جوآب متسآب على الباب اللي بترديه و مش تحت طوعي ، فآرقتني روحي من بعد لما مشيت و مبين انساك و بين ارجع قلبي .. اتقسم نصين نص مش قادر يخبي و نص رافض تبقي جنبي و منت عارف هبقى وحدي اللي هخسر مرتين مره لما رضيت بعيوبك و مره لما داريت عيونك و انت بتكدب ظنونك .. م البدايه محبتنيش، و مش هزود ف الملام مش هيفرق ف الخصام دا لو عينيك صادفت عينيا امشي .. و ما ترميلي السلام».