/683499/خاص-تحيا-مصر-نص-مشروع-قانون-المياه-والشرب-المعروض-على-مجلس-النواب

حصل موقع دوت الخليج على النص الكامل لمشروع قانون تنظيم خدمة مياه الشرب والصرف الصحي، المعروض على لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمقدم من الحكومة، والذى يستهدف وضع إطار قانونى للقطاعات الخدمية، لتهيئة المناخ الاقتصادى لاستقبال وتشجيع الاستثمار ، وفتح الطريق أمام المنح والمساعدات، ووضع أسس واضحة للعلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة والجهاز الرقابي، والبحث عن مصادر بديلة للمياه.

دوت الخليج

يتكون المشروع من أربع مواد وقانون موضوعي يحتوى على (٥٨) مادة موزعة على سبعة أبواب الباب الأول تعريفات ، والباب الثاني يتناول أحكام عامة، والباب الثالث ينظم جهار تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والباب الرابع يحدد أحكام التراخيص ، والباب الخامس يتضمن الأحكام الخاصة بمقدمو خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والباب السادس خاص بالعقوبات والياب السابع يتناول أحكام ختامية

خاص دوت الخليج: نص مشروع قانون المياه والشرب المعروض على مجلس النواب

ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع القانون حيث اختصاص چهارتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتأكد من الترام المرخص لهم بهذه التراخيص ، ومراجعة واعتماد نمادج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك ، واعتماد التعريفة الاقتصادية الخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ،واقتراح التعريفة الاجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها ، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقي الخدمة وتمكين مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من استرداد التكاليف الاقتصادية لتقديم خدمات مياة الشرب والصرف الصحي.

إلزام مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمواصفات والمعايير ، التي يجب توفرها في المياه الصالحة للشرب وبالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب في المجاري المائية أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحي في المواقع المرخص بها - ووضع نظام فعال تلقي الشكاوى والرد عليها وبعدم استخدام التقنيات الحديثه التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محليا في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحي إلا بعد اعتمادها من الجهات المتخصصة، وأن يحدد عند تقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الحقوق والواجبات الخاصة بكل من متلقي ومقدم الخدمة، وأن يوفر مقدم الخدمة نسخ من نماذج عقود الخدمات، وأن يقوم بإعلان متلقي الخدمة بالقطاع الخدمة نتيجة إجراءات الصيانة قبل حدوثها بوقت كافي.

خاص دوت الخليج: نص مشروع قانون المياه والشرب المعروض على مجلس النواب

أيضا إلزام ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بأن يقوموا بعمل الخرافات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها خمسة عشر مترا فوق سطح الأرض، وحظر التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب أوالصرف الصحي ، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحي على بكات الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة، أو الترويح بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو استخدام مياه الشرب في الأغراض المخصصة لها وتقرير عقوبات جنائية عند مخالفة المحظورات الواردة بمشروع القانون وإنشاء لجنة أو أكثر بالجهاز برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة لتسوية المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون