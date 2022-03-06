/683498/ملحن-عيش-بشوقك-تامر-حسني-مش-ناقص-أغاني-عشان-ياخد-حاجة-مش-بتاعته-وهذه-رسالته-لحمادة-هلال

كشف الملحن بلال سرور حقيقة سرقة أغنية «عيش بشوقك»، من الفنان حمادة هلال واعطائها للفنان تامر حسني، مؤكدا أن تلك التصريحات لا أساس لها من الصحة، وراويا القصة الكاملة لهذه الأزمة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أزمة أغنية عيش بشوقك بين تامر حسني والمطرب حمادة هلال

وكتبت بلال سرور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بمناسبة وصول أغنية عيش بشوقك 130 مليون، وعشان جالي كذا تعليق، متضايقين من طريقه تعليقي على اللي قالو الفنان حماده هلال، فأنا بعتذر أولًا وثانيًا اسمحولي أرد».

بداية أزمة حمادة هلال مع أغنية عيش بشوقك

وتابع بلال سرور حديثه، كاشفة تفاصيل الأزمة: «صديقي الفنان مصطفى حسن، كلم حمادة هلال، وطلب منه يجيلنا يجرب صوته على غنوة مهمة، حمادة جالنا وجرب الأغنية وعجبته، وكان يوم جميل وكله تمام، لفترة كبيرة أنا مش متذكر، هي قد إيه كنا بنحاول نكلم حمادة وابعتله رسايل، ومفيش أي نوع رد منه لا بالسلب ولا بالإيجاب، بيروح أفراحه وشغله عادي وحفلاته ويسافر ويرجع وبرده مبيردش، بيقابل فنانين وبيسمع أغاني تانية عندهم وبرضو مبيرجعلناش يقولنا ناوي يعمل إيه».

بلال سرور: الأغنية راحت لتامر حسني ومكن حمادة هلال ظاهر في الصورة

واستكمل حديثه كاشفا عن إعطاء الأغنية لتامر حسني بعد خيبة آمالهم في الفنان حمادة هلال، فقال: «بعد ما صلينا استخارة، وسمعنا الأغنية لصديقنا المنتج هاني محروس، اللي كان بيحضر إنه ينتج أغنية للفنان تامر حسني في التوقيت ده واتفقنا أن الأغنية يغنيها تامرحسني، وبرده حماده مش ظاهر فالصورة».

بلال سرور: حمادة هلال كان راكنها وبيدور على حد يشتريها

واضاف: «الغنوة سجلناها وبدأ تامر تصويرها، هنا ظهر الفنان حمادة، وبدأ يكلم مصطفى حسن، يلا أنا جبت منتج للأغنية تعالوا ننفذها وهو هيحاسبكم، الفكرة بالنسبة للفنان حمادة إنه مكنش عايز يشتري الأغنية هو كان راكنها وبيدور على حد يشتريها، إحنا طبعًا اتصدمنا وفهمناه أن الأغنية اتباعت، طبعًا هو كان متضايق جدًا، بس ده فشغلنا شئ طول الوقت وارد، لأن إنت ملتزمتش معانا بحاجة، ولا حتى بتقدير إنك تتواصل معانا».

بلال سرور: حمادة هلال صعب عليا وكنا بنفكر نستأذن من تامر يرجع الأغنية

واستطرد: «حمادة اضايق جدًا، وبقى بيطلب مننا بأي شكل نرجع الغنوة وإن المنتج هيديكوا اللي أنتم عايزينه، إحنا طبعًا كنا التزمنًا مع هاني محروس والفنان تامر حسني، وأنا بقسم بالله ومش محتاج أحلف إني من كتر ما صعب عليا حمادة، فكرت أنا ومصطفى نستأذن تامر ونرجعله الأغنية».

حمادة هلال مفتري

واستكمل: في التوقيت ده الفنان حمادة هلال كلم الفنان تامر حسني، وطلب منه الأغنية وافترى علينا وقاله إنها معمولة على أيدي وشقيت فيها، طبعًا ده محصلش، ومش منطقي أصلًا إنه يحصل، بس هو قال كدة عشان يأثر على تامر، وبالفعل الفنان تامر حسني، كلمني وقال لي هو اللي بيقولوا حمادة ده صح، أنا طبعًا ركبني عفريت، وفهمته القصة وخلص الموضوع، واعتذرنا لحمادة وكل الدنيا غلطته، ولما الغنوة نزلت ونجحت بقيت كل ما أقابل حد لمده شهور يقولي ليه عملتوا كدة مع حمادة، أروح مفهمة القصة كإني متهم، وكل الناس اللي فيالوسط عارفين الموضوع ده، وعارفين إن حماده مش صاحب حق.

رسالة بلال سرور لحمادة هلال

واختتم بلال حديثه برسالة قاسية للفنان حمادة هلال: «دلوقتي بعد ما عدى سنين الموضوع اتفتح، وناس عمالة تبعتلي كلام غريب وأنتو ازاي تعملوا معرفش إيه، الجمهور والفانز أنتو فوق راسنا كلنا واحد واحد، بس مش معنى أنك بتحب فنان أنك تصدق وخلاص وتتهم فنان تاني بحاجات مش حقيقية، الفنان الكبير تامر حسني برة القصة دي تمامًا، وهو مش ناقص أغاني عشان ياخد حاجة مش بتاعته، الغنوة دي غنوة تامر حسني، وأنا فخور أنها في تاريخه وفي مشواري، ولو كنا جينا عليك يا حمادة مكنش ربنا كرمنا فيها، وأنت لو صاحب حق مش هتطلع تقول كدة على فنان ونجم كبير إنت عارف إنه برة القصة، أنا آسف إني طولت وآسف إني بتكلم فمشكلة اصلًا المفروض ليكو عندى فن وبس، كان لازم أرد عشان ميتقالش إنهم ساكتين».