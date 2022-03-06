/683497/محافظ-أسوان-يتابع-مشروعات-حياة-كريمة-برفقة-أعضاء-النواب

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “ التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة". حزمة مشروعات حياة كريمة حيث تفقد محافظ أسوان فى الجولة التى رافقه خلالها النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، وأحمد شعبان نائب المحافظ ، بجانب القيادات التنفيذية حزمة من المشروعات المتنوعة.

وتخدم مشروعات حياة كريمة بالقرية حوالى 144 ألف نسمة مما سيسهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة، واستمع محافظ أسوان إلى شرح مفصل لمشروعات المبادرة التى تجري حالياً على مستوى المحافظة، موجهاً بالإستمرار فى عقد ندوات التوعية والدورات التدريبية لإعداد الكوادر الشبابية وتأهيلهم لعمل مشروعات ناجحة داخل المجمعات الحرفية الجديدة في بلانة بنصر النوبة والرمادى بإدفو وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الصعيد.

مشروعات حياة كريمة فى أسوان

وأكد محافظ أسوان على أهمية تنظيم معارض داخل هذه المجمعات لتسويق منتجات الورش الحرفية، مع توفير الخدمات الترفيهية للمترددين عليها، بالإضافة إلى مراعاة متطلبات ذوى الإعاقة من الرمبات وغيرها، علاوة على تركيب أجهزة التكيف والمبردات داخل المجمعات الخدمية والزراعية لتهيئة الأجواء الملائمة للعاملين بها، وبالتالى أداء الخدمات بالجودة المطلوبة للمواطنين.

وتفقد محافظ أسوان عدد من المشروعات بقرية بلانة والتي من بينها مجمع الخدمات الحكومية والذي قارب على الإنتهاء من ضمن 5 مجمعات تم نهوها ضمن 31 مجمع خدمى بقرى حياة كريمة يتم تنفيذها بواسطة جهاز التعمير على مساحة 640 م٢ وبتكلفة 11 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 97 % حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء و مشقة تنقل المواطنين.

محافظ أسوان يتابع مشروعات حياة كريمة

ثم توجه أشرف عطية إلى موقع مجمع الخدمات الزراعية حيث تابع معدلات ونسب التنفيذ والتى وصلت إلى 87 % ، ومقام على مساحة 180 م2 ويتكلف إنشاؤه 6 مليون جنيه ومكون من طابقين لتقديم جميع الخدمات الزراعية لأهالى القرى ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعى ومخزن للأسمدة ومجمع للألبان، ويأتى هذا المجمع ضمن 3 مجمعات تم نهوها من إجمالى 31 مجمع زراعى بمخنلف قرى حياة كريمة، وعقب ذلك تفقد عطية المجمع الحرفى والجارى إنشاؤه على مساحة 600 م2 وبتكلفة تصل لنحو 11 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 65 %، ويضم 35 ورشة بمساحات وأنشطة متنوعة.

وأختتم محافظ أسوان جولته داخل قرى حياة كريمة بتفقد معدلات تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب ببلانة والجارى إنشاؤها على مساحة 700 م2 وبتكلفة 120 مليون جنيه بطاقة 15 ألف م3/ يوم وبنسبة تنفيذ 17 %، ومن المقرر نهوها فى سبتمبر القادم حيث يهدف إنشاء المحطة لتوفير وتحسين خدمات مياه الشرب بما يضمن إستدامة الخدمة بعد نهو المشروع وتضم 2 طلمبة لتغذية قرى بلانة وأدندان ضغط 8 بار، والأخرى لتغذية قرى شرق المحطة بدءاً فيما بعد قرية أدندان وحتى قرية خريت.