تشكيل آرسنال أمام واتفورد بالدوري محمد النني على دكة البدلاء

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أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة واتفورد في الجولة الثامنة والعشرين من منافسات البريميرليج.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يتواجد الدولي المصري محمد النني في صفوف آرسنال، والتي يأتي غيابه في التشكيل الأساسي في هذا الموسم في أكثر من مباراة، ليأتي اليوم أيضاً على كدة البدلاء.

تشكيل آرسنال أمام واتفورد

حراسة المرمى: رامسدال.

الدفاع: تيرني، جابريل، بن وايت، سيدريك.

الوسط: أوديجارد، ساكا، تشاكا، بارتي، سميث رو.

الهجوم: لاكازيت.

ويحتل آرسنال المركز السادس برصيد 45 نقطة من 24 مباراة بينما يصارع واتفورد من أجل البقاء في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 19 نقطة.

نتيجة مباراة ارسنال وولفرهامبتون

حقق أرسنال الفوز على نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 2/1، على ملعب "الإمارات"، ضمن مباريات الأسوبع الـ20 من الدوري لاإنجليزي الممتاز.

وبدأ أرسنال المباراة بشكل متراجع، وكان لفريق وولفرهامبتون السيطرة خلال الشوط الأول في غياب تام للاعبي الجانرز، وسجل وولفرهامبتون الهدف الأول لهم في الدقيقة 10 عن طريق هوانج هي تشان.

ومع بداية الشوط الثاني حاول لاعبوا أرسنال الدخول في المباراة، وبدأ بتهديد مرمى وولفرهامبتون، من خلال عدة هجمات، ليتعادل نيكولاس بيبي في الدقيقة 82.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل، ولكن في الدقائق الأخيرة ضغط أرسنال بشراءة على مرمى الضيوف، ليسجل ألكسندر لاكازيت هدف قاتل للجاننرز في الدقيقة 5+90، ويعطي فوز غالي ومهم لفريقه، لتنتهي المباراة بنتيجة 2/1.

ليفربول يقسو أرسنال من كأس الرابطة

حقق ليفربول الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 2/0، على ملعب "أنفيلد"، ضمن لقاء الإياب من الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية.

وبدأ ليفربول المباراة بقوة وحاول أن يسجل عن طريق عدة فرص خطيرة، بينما لاعبوا أرسنال لم يقدموا لقاء جيد وحاولوا أن يهددوا مرمى الريدز من خلال الهجما المرتدة ولكنهم لم ينجحوا.

وسجل جوتا دفين ليفربول في المباراة بالدقيقتين 19 و77، ولم يفلح أرسنال في العودة، لينتهي اللقاء بهدفين نظيفين لصالح الريدز.