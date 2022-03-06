حياة كريمة.. تقديم الخدمات العلاجية لـ1676 حالة بقافلة طبية فى المنيا

جدة - نرمين السيد - أطلقت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية دير الجرنوس التابعة لمركز مغاغة، حيث تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، حرصا على صحة وسلامة المواطن.





وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1676 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وذلك خلال يومى 4 و5 من مارس الجارى، بمختلف التخصصات الطبية. من جانبه، قال الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إنه تم تقديم الخدمات الطبية بمختلف التخصصات، حيث تم فحص 360 حالة جراحة، 402 حالة أطفال، 212 باطنة، 121 قلب، 130 نساء، 108 أسنان، 142 جلدية، 166 حالة أنف وأذن، و35 حالة تنظيم أسرة، بالإضافة إلى إجراء 108 تحاليل مختلفة، و18 حالة موجات صوتية و11 حالة أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر، و103 متردد وتم إجراء خلع أسنان لـ 7 حالات بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى 41 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 81 متردد واستخدام 8 عيادات متنقلة.

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