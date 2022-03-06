تحذيرات عاجلة للمواطنين.. الأرصاد: لا تخرجوا من المنازل

جدة - نرمين السيد - وأكدت الهيئة على أصحاب المركبات والسائقين ضرورة القيادة بحذر على الطرق وخصوصًا الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.. كما ناشدت المواطنين بالسير بعيدًا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة.

ونصحت الهيئة مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بالبقاء فى المنازل نظرًا لتأثرهم الصحى بالعاصفة الترابية والرملية.

ويشهد اليوم ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئ على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار على شمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء.

وأكدت نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.

أن المنخفضات الخماسينية هى المنخفضات التى تتشكل فى السفوح الشرقية لجبال أطلس فى وسط وغرب الجزائر وتتحرك موازية لسواحل البحر الأبيض المتوسط من الجزائر لتونس ثم ليبيا ومصر إلى بلاد الشام والعراق وتركيا.

وعن وقت تأثيرها، أكدت الهيئة أن تبدأ بالعادة بالتشكل مع بدء فصل الربيع فلكيًا (الاعتدال الربيعى 22 مارس) وتستمر لمدة 50 يومًا وهذا سبب تسميتها بالمنخفضات الخماسينية (50 يومًا فترة تأثيرها أغلب السنوات).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة:

القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجة

مطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة

سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 13 درجة

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 14 درجة

أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة

سانت كاترين العظمى 24 درجات والصغرى 09