المنيا تبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة من موجة إزالة التعديات الـ19

جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأحد، عن بدء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، فى تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ19 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والرى.





يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة وتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدى على الأراضى الزراعية ومتابعة وزير التنمية المحلية. من جانبها، أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا، 4 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية، بقريتى البرجاية وبنى محمد سلطان، كما تم إزالة حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية فى المهد بقرية بنى على التابعة لمركز بنى مزار.

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