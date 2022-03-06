إعلان حالة الطوارئ بالشرقية بسبب موجة الرياح الشديدة

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب حالة الطوارئ القصوى فى الوحدات المحلية والمستشفيات لمواجهة أى حالات طارئة، وذلك عقب موجة من الرياح الشديدة محملة بالأتربة شهدتها مدن وقرى المحافظة، فضلا عن انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.





ووجه الدكتور ممدوح غراب بضرورة التأكد من سلامة أعمدة الإنارة وعدم وجود أسلاك مكشوفة، مناشدا المواطنين عدم الاحتماء بالتندات أو اللوحات المعدنية الكبيرة أو التواجد أسفل الأشجار للحفاظ على أرواحهم. وقد خلت شوارع المحافظة من المارة، حيث التزم المواطنون منازلهم خشية سقوط أمطار غزيرة.

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