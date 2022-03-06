إزالة 12 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدى على الأراضى الزراعية وردع المخالفين.





وقد قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة 12 حالة بناء مخالف بمساحة إجمالية حوالى 535 م2 حيث شملت التصدى فى المهد لحالتى بناء مخالف بناحية أتريس بوردان بالبناء خارج الحيز العمرانى، وفك شدة خشبية بالدور الأول بعد الأرضى وإزالة المخالفة بالكامل بنطاق الوحدة المحلية بالمنصورية. كما تمت إزالة حالتين خارج الحيز العمرانى عبارة عن أعمال تعلية رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بناحية جزاية بالوحدة المحلية بنكلا، وكذلك إزالة حالة بناء مخالف خارج الحيز العمرانى بالوحدة المحلية ببنى سلامة، كما تمت إزالة حالتين بالبناء المخالف بالتعدى على الأراضى الزراعية بقريتى ذات الكوم وبهرمس، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة لم يتم تقنين الأوضاع طبقا للقانون 144 لسنة 2017.

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