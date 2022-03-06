حياة كريمة.. محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات نصر النوبة

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ أسوان أشرف عطية، معدلات تنفيذ المشروعات الجارية المتنوعة فى مختلف القطاعات بقرى مركز نصر النوبة والتى تخدم نحو 144 ألف نسمة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، فى الجولة التى رافقه خلالها النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، وأحمد شعبان نائب المحافظ، بجانب القيادات التنفيذية.





واستهل المحافظ جولته بتفقد عدد من المشروعات بقرية بلانة والتى من بينها مجمع الخدمات الحكومية والذى قارب على الانتهاء من ضمن 5 مجمعات تم الانتهاء منها ضمن 31 مجمعا خدميا بقرى حياة كريمة يتم تنفيذها بواسطة جهاز التعمير على مساحة 640 م2 وبتكلفة 11 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 97%، حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية، التضامن الاجتماعى، التموين، السجل المدنى، الشهر العقارى، ومركز تكنولوجى، من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين.

وتوجه عطية إلى موقع مجمع الخدمات الزراعية، حيث تابع معدلات ونسب التنفيذ والتى وصلت إلى 87 %، ومقام على مساحة 180 م2 ويتكلف إنشاؤه 6 ملايين جنيه ومكون من طابقين لتقديم جميع الخدمات الزراعية لأهالى القرى ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعى ومخزنا للأسمدة ومجمعا للألبان، ويأتى هذا المجمع ضمن 3 مجمعات، تم الانتهاء من إجمالى 31 مجمعا زراعيا بمختلف قرى حياة كريمة، وعقب ذلك تفقد المجمع الحرفى والجارى إنشاؤه على مساحة 600 م2 وبتكلفة تصل لنحو 11 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 65 %، ويضم 35 ورشة بمساحات وأنشطة متنوعة.

وأكد المحافظ أهمية تنظيم معارض داخل هذه المجمعات لتسويق منتجات الورش الحرفية، مع توفير الخدمات الترفيهية للمترددين عليها، بالإضافة إلى مراعاة متطلبات ذوى الإعاقة من الرمبات وغيرها، علاوة على تركيب أجهزة التكييف والمبردات داخل المجمعات الخدمية والزراعية لتهيئة الأجواء الملائمة للعاملين بها، وبالتالى أداء الخدمات بالجودة المطلوبة للمواطنين.

واختتم محافظ أسوان جولته داخل قرى حياة كريمة بتفقد معدلات تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب ببلانة والجارى إنشاؤها على مساحة 700 م2 وبتكلفة 120 مليون جنيه بطاقة 15 ألف م3/ يوم وبنسبة تنفيذ 17 %، ومن المقرر الانتهاء منها فى سبتمبر المقبل، حيث يهدف إنشاء المحطة لتوفير وتحسين خدمات مياه الشرب بما يضمن استدامة الخدمة بعد الانتهاء من المشروع وتضم 2 طلمبة لتغذية قرى بلانة وأدندان ضغط 8 آبار والأخرى لتغذية قرى شرق المحطة بدءا فيما بعد قرية أدندان وحتى قرية خريت.

من جانبهم، أعربت قيادات وأهالى نصر النوبة عن شكرهم وامتنانهم للرئيس السيسى على تنفيذ حزمة المشروعات داخل 45 قرية على مستوى المركز مما يسهم فى إحداث طفرة غير مسبوقة فى تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة، وعقب استماعه لشرح من المختصين بالمشروعات التى شملتها الجولة التفقدية، وجه المحافظ باستمرار عقد ندوات التوعية والدورات التدريبية لإعداد الكوادر الشبابية وتأهيلهم لعمل مشروعات ناجحة داخل المجمعات الحرفية الجديدة فى بلانة بنصر النوبة والرمادى بإدفو، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الصعيد.