الأرصاد تكشف موعد انتهاء عاصفة «المنخفض الخماسينى» (فيديو)

وأشارت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، ظهر اليوم الأحد، إلى أن سرعات الرياح تصل من 50 إلى 60 كيلومتر فى الساعة على محافظة القاهرة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وبعض المحافظات الساحلية، لكنها تصل إلى 70 كيلومتر فى الساعة على مناطق سيناء ومحافظات القناة.
وأضافت أن الرياح المحملة بالرمال والأتربة تؤثر الآن على مختلف مناطق الجمهورية، موضحة أن المناطق الأكثر تأثرًا هى المناطق الصحراوية والطرق المكشوفة، موجهة النصح بالقيادة بهدوء على هذه المناطق.
ونبهت مدير مركز الاستشعار عن بعد، إلى ضرورة الابتعاد عن التواجد أسفل أى لوحات معدنية أو أعمدة إنارة أو أى أشجار أو مبانى متهالكة، تجنبًا لسقوطها ـ لا قدر الله.
وأكدت الدكتورة إيمان شاكر أن تأثير هذه الأجواء الخماسينية يستمر حتى نهاية اليوم، مضيفة أنه مع دخول ساعات الليل تتحول الرياح الجنوبية الغربية إلى رياح شمالية غربية، وستهدأ سرعاتها على معظم أنحاء الجمهورية، وتقل الأتربة مع فترات الليل، مع فرص سقوط الأمطار على مناطق السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحرى، حيث تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة.
وأكدت أن المنخفض يؤثر على جمهورية مصر العربية، اليوم فقط، وليس إلى نهاية الأسبوع، حيث تنتهى الرياح المحملة بالأتربة ليلاً، منبهة إلى تأرجح وتباين فى درجات الحرارة.
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