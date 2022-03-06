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رغم الطقس السيئ.. انتظام الملاحة الجوية بمطار القاهرة

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حنان عز الدين 2022-03-06 15:11 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى انتظام حركة الملاحة الجوية رغم موجة الرياح والأتربة التى تشهدها الجمهورية حاليًا، دون التأثر بانخفاض مستوى الرؤية الحالى فوق القاهرة. 

وأضافت المصادر أن عملية الإقلاع والهبوط منتظمة بالمطار ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات أو وصولها ولم تحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، والتأثير يكون عند عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة ولم تؤثر العاصفة الترابية على الحركة الملاحية حتى الآن.

 

وأوضحت المصادر أن هناك غرفة ومركز عمليات يتابعان وضع الطقس أولاً بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ للتعامل السريع معها حرصاً على تطبيق السلامة، مؤكدا أن قطاع العمليات يتابع على مدار الساعة تحسبًا لأى طارئ، وتمت مطالبة العاملين بالمهبط بضرورة توخى الحذر والالتزام بمعايير السلامة وتحرك رجال الإرشاد داخل المهبط بعد تفعيل إجراءات الرؤية المنخفضة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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