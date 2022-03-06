رغم الطقس السيئ.. انتظام الملاحة الجوية بمطار القاهرة

وأضافت المصادر أن عملية الإقلاع والهبوط منتظمة بالمطار ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات أو وصولها ولم تحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس، والتأثير يكون عند عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لقائد الطائرة ولم تؤثر العاصفة الترابية على الحركة الملاحية حتى الآن.
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