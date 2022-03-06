بالأسماء.. نتيجة مسابقة الأوقاف 2022 في جميع المحافظات

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يبحث العديد عن نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف، وذلك بعدما أعلنت الوزارة في فيديو نشرته نتيجة مسابقة شهر شعبان لليوم الثاني، و التي أطلقتها، المسابقة عبارة عن 5 أسئلة تنشر يوميا بداية من الجمعة 4 مارس، غرة شهر شعبان، بجوائز قيمة.

نتيجة مسابقة الأوقاف 2022

دوت الخليج

مسابقة شهر شعبان المبارك التي أطلقتها وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، تتضمن أسئلة متعلقة بشهر شعبان من حيث فتاوى وأحكام وأحداث بالإضافة إلي فضائل الشهر العظيم .

مسابقة شهر شعبان المبارك

وأكدت الوزارة، أن المسابقة ستستمر حتي بعد غدا الثلاثاء، علي أن يتم استقبال الإجابات حتي الجمعة القادمة، موضحة أن تكريم الفائزين والأوائل سيكون في احتفالية النصف من شهر شعبان المبارك.

نتيجة مسابقة الأوقاف 2022

أسماء الفائزين في اليوم الثاني من مسابقة شعبان وأعلنت وزارة الأوقاف، عبر فيديو نشرته علي قناة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أسماء الفائزان في اليوم الثاني للمسابقة، وهما: سماح أحمد عبدالله محمد المتولي، واعظة بالأوقاف بالدقهلية (الأول)، وهشام محمد محمود محمد، معلم رياضيات إعدادي بالإسماعيلية (الأول مكرر).

وكانت قد أعلنت الوزارة، أمس أسماء الفائزان في اليوم الأول لمسابقة شهر شعبان، وهما: "عبد الرحمن عبد الهادي مصطفى ، إمام وخطيب بمحافظة الإسماعيلية، أسماء مصطفى سعيد طالبة".

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان

وكانت قد استطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء الماضي الذي وافق التاسعِ والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائة وثلاثة وأربعين هجريًّا، الموافق الثاني من شهر مارس لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًا، من خلال اللِّجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وكما أنه تحقق لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.

وهذا وأعلنت دار الإفتاء المصرية،ُ أن يومَ الخميس الماضي كان هو المتمم لشهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق الرابع من شهر مارس هو أول أيام شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثلاثة وأربعين هجريًّا.