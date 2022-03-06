/683490/مقتول-مرتين-محمد-حاتم-يثير-الجدل-في-الحلقة-الأولى-والثانية-من-مسلسل-منورة-بأهلها

دوت الخليج تكشف تفاصيل شخصية محمد حاتم في مسلسل منورة بأهلها

الحلقة الأولى مسلسل منورة بأهلها

يجسد الفنان محمد حاتم شخصية غريبة خلال أحداث مسلسل منورة بأهلها، حيث كشفت الحلقة الأولى والثانية من العمل عن قتله مرتين في ليلة واحدة، حيث قُتل في المرة الأولى بالسم، وفي المرة الثانية تم ذبحه في شقته، وذلك في الوقت الذي كان يقطّع به الصور التي التقطها لكن المفاجأة والصدمة للجمهور كانت عدم معرفة النيابة لهويته الحقيقة.

ونرى خلال الأحداث أنه يعرف نفسه في كل مرة باسم مختلف عن السابق، مما أثار شكوك وجدل حول قتله، ومن جانبه اكتشف وكيل النيابة آدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صلاح السعدني، بيته الحقيقي بالسويس.

شخصية محمد حاتم في منورة بأهلها

وبعدها آتى بوالدته حتى تتعرف على الجثة، ولكنها أكدت أنه ليس ابنها وبهذه الطريقة تم تأييد قضية القتل ضم مجهول، ثم نرى أن صندوق ما وصل إلى منزل وكيل النيابة آدم به قصاقيص الصور التي كان يقطّعها المصور مهاب ليلة قتله.

وبالفعل يبدأ آدم في جمع الصور ليتعرف على الشخصيات ثم يبدأ البحث عن القاتل الحقيقي، حيث اكتشف أن الراهبة ماري التي تلعب دورها ناهد السباعي هي التي استدرجها مهاب بعدما غيّر اسمه إلى مايكل، وادعى الديانة المسيحية.

اقرأ أيضًا

عودة "الكبير أوي".. تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2022 على شاهد

وأتى بها لكي تعمل موديل تصوير مع صديقه عادل الشهاوي وهو الفنان باسم سمرة على الرغم من التحذيرات التي نالتها لكن الراهبة وقعت في حبه وصدقته دون أن تعلم قدرته الخاصة في معرفة المستقبل عن طريق الصور.

يضم مسلسل منورة بأهلها في بطولته عدد من النجوم بجانب محمد حاتم مثل ليلى علوي، ناهد السباعي، باسم سمرة، غادة عادل، عباس أبو الحسن، أحمد السعدني، وآخرين والعمل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصر الله.