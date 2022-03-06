/683486/القابضة-للمطارات-تطلق-حملة-يوم-صحي- للكشف-عن-أمراض-السكر-والضغط

قامت الشركه القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتنظيم حملة طبية تحت عنوان "يوم صحي" للكشف عن أمراض السكر والضغط وقياس الوزن، وهو ما أشرف عليه أخصائيي تحاليل من مركز البرج للأشعة والتحاليل في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين اللجنة النقابية والمركز.

اهتمام رئاسي

جاء ذلك في إطار الحملة القومية لمبادرة مليون صحة والتى تحظى برعاية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي -، وبحسب ما رصد “دوت الخليج”، في ضوء التوجيهات بتكثيف حملات التوعية والاطمئنان على صحة العاملين بشكل دوري.

الفحوصات المتاحة

في المقابل من ذلك حرص عدد كبير من العاملين بالشركة القابضة للمطارات وشركة أفيت على التوجه لمقر الحملة لإجراء الفحوصات المتاحة مع الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد وتطبيق التدابير الاحترازية.

وكان قبلها قد نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ندوة توعوية تحت إشراف أطباء من وزارة الصحة حول "الأرجنومكس وعلاقته بسلامة وصحة العاملين".

ويهتم هذا المجال بتفاعل وممارسات العنصر البشري بأسلوب سليم صحيا في الحياة عموما وفي بيئة العمل بشكل خاص، ومن هذه الممارسات أوضاع الجلوس والحركة السليمة، وكيفية التعامل مع الأدوات في العمل مثل أجهزة الكمبيوتر وغيرها، بما يضمن السلامة الجسدية وتجنب الأمراض المسببة لآلام المفاصل والعضلات والعمود الفقري وغيرها.