/683484/الاثنين-المقبل-عزاء-المذيع-إياد-داود-في-مسجد-الحامدية-الشاذلية

انتهى منذ قليل تشييع جثمان الفنان والمذيع الراحل إياد داود، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وسط انهيار أسرة الراحل وحضور عدد كبير من أقاربه وأصدقائه.

دوت الخليج يرصد موعد عزاء المذيع إياد داود من مسجد الحامدية الشاذلية

وتُقام جنازة الإعلامي إياد داود، في مساء يوم الاثنين الموافق 7 من شهر مارس، وذلك من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

الجدير بالذكر أنه حضر جنازة الراحل إيادداود كلا من الكاتب الصحفي عبدالله السناوي وهشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ وخالد البلشي والكاتب الصحفى إبراهيم منصور، وأحمد فوزي القيادي السابق بحزب المصري الديمقراطي.

تفاصيل رحيل الإعلامي إياد داود

الجدير بالذكر أنه أتى نبأ وفاة الاعلامي إياد دواد، نجم برنامج شبابيك، على الصفحة الرسمية لشقيقه خالد داود، ويعود سبب وفاة إياد داود لإصابته بفيروس كورونا المتسجد منذ ما يقرب من 5 أشهر، وبعد صراع طويل معه لم يستطع مقاومته ليلقى أنفاسه الأخيرة في مساء يوم السبت.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على نعي الفنان الراحل منهم صديقته سلمى صباحي والمخرج محمد العدل وغيرهم من نجوم كبار فزعوا بنبأ رحيل الفنان.

آخر كلمات إياد داود قبل رحيله

هذا وكشف صديق الراحل إياد داود، عن لحظات جمعته بالفنان قبل وفاته بأيام قليلة، مؤكدا أنه كان يشعر برحيله، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «البقاء لله .. كنت لسه معاه يوم الاثنين اللي فات في بيته وقالي كذا مرة أنا حاسس إني هموت يا نجار، وأنا أقول له اسكت مافيش حاجة اسمها كدة .. طلع كان حاسس بجد وعنده حق … الفنان الموهوب الصادق الطيب الإنسان».

معلومات عن الراحل إياد داود

إياد داود هو شقيق الكاتب خالد داود وتخرج إياد من الجامعة الأمريكية، ودرس إياد التمثيل المسرحي، وأشتهر إياد ببرنامج «شبابيك» الذي قدمه مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة قناة دريم.

قدم إياد خلال مسيرته الفنية عدد كبير من الأعمال المسرحية، التي صلت إلى حوالي 15 عمل مسرحي، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية التي كان أبرزها: الداعية، والثمن، وفض اشتباك، وكان آخر أعماله التليفزيونية قبل رحيله، مسلسل «شديد الخطورة» والذي تم عرضه على منصة «شاهد» العام الماضي، وكان من بطولة أحمد العوضي