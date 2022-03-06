عودة "الكبير أوي".. تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2022 على شاهد

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كشفت مؤخرًا قائمة مسلسلات شاهد في رمضان 2022، حيث أسدلت منصة "شاهد" الرقمية عن قائمة مسلسلاتها ضمن السباق الرمضاني لعام 2022.

دوت الخليج تستعرض قائمة مسلسلات شاهد رمضان 2022

مسلسلات رمضان 2022 في شاهد

تضم منصة شاهد في قائمة مسلسلات رمضان 2022، 26 مسلسل جديد بين المصري والخليجي واللبناني يمثل منافسة قوية بين كبار النجوم مثل إلهام شاهين وخالد النبوي ونيللي كريم وأكرم حسني ومحمد رمضان وعمرو سعد وغيرهم.

تتنوع مسلسلات شاهد 2022، بين الأكشن والدراما والاجتماعي والرومانسي والإثارة والغموض، بجانب عودة لنجوم بعض غياب وثنائيات فنية مميزة ينتظرها الجمهور، ونرصد المسلسلات المصرية في رمضان 2022.

مسلسل فاتن أمل حربي

ومن جانبها تشارك نيللي كريم، شريف سلامة في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي ويقدم العمل معاناة المرأة المطلقة وطريقها في الحصول على حضانة أولادها أمام جبروت حماتها ومشاكلها مع زوجها.

ويشاركها في البطولة كلا من الفنان محمد الشرنوبي ومحمد ثروت، وخالد سرحان، وفادية عبد الغني وهالة صدقي وآخرين.

مسلسل راجعين يا هوى

ينافس خالد النبوي بمسلسل راجعين يا هوى بعد غيابه العام الماضي ويشاركه في بطولة المسلسل كلا من عائشة بن أحمد ونور اللبنانية، وأنوشكا، وطارق عبدالعزيز، ووفاء عامر، وجلا هشام، وإسلام جمال وآخرين.

مسلسل المشوار

ويعود التعاون بين محمد رمضان ودينا الشربيني في مسلسل المشوار بعد تعاونهما من قبل في "جواب اعتقال"، ويضم المسلسل في بطولته عدد من النجوم مثل أحمد صفوت، وأحمد مجدي، وأحمد سعيد عبد الغني، خالد كمال، خالد أنور، ندى بسيونى، محمد عز، كارولين خليل، ندا موسى، محمود الليثى، ثراء جبيل، حنان يوسف، محسن منصور، سارة عبد الرحمن، سما إبراهيم، محسن منصور وآخرين.

مسلسل مكتوب عليا

أما الفنان أكرم حسني يعود بعد غيابه العام الماضي ويقدم جرعة من الكوميديا من خلال مسلسل مكتوب عليا ويشاركه أيتن عامر وعمرو عبد الجليل وهنادي مهنى التي جاءت بديلة للفنانة ريم مصطفى عقب اعتذارها عن العمل.

مسلسل طلوع الروح

وتنافس الفنانة منة شلبي بمسلسل طلوع الروح ويشاركها به الفنانة إلهام شاهين ويعد من الأعمال المنتظرة التي تثير الجدل وذلك بسبب ظهور منة شلبي بالحجاب وارتداء إلهام شاهين في بوستر المسلسل ملابس داعش والجماعات الإرهابية.

مسلسل الكبير أوي 6

ويعود الفنان أحمد مكي لموسم رمضان 2022 ولسلسلته الصعيدية الكوميدية الشهيرة من خلال مسلسل الكبير أوي 6، ويشاركه في بطولة العمل كلا من رحمة أحمد التي تأتي بديلة للفنانة دنيا سمير غانم، والفنان محمد سلام، وسما إبراهيم، وبيومي فؤاد.

مسلسل مين قال

أما الفنان جمال سليمان فينافس بمسلسلات رمضان 2022، من خلال مسلسل مين قال ويشاركه به أحمد داش، والفنان جمال عبد الناصر وديانا هشام، والعمل للمخرجة نادين خان.

مسلسل توبة

ويضم مسلسل توبة للفنان عمرو سعد، في بطولته كلا من ماجد المصري وأسماء أبو اليزيد، وصبا مبارك، ويقدمه عمرو بعد اعتذاره عن تقديم جزء ثاني من مسلسل ملوك الجدعنة الذي قدمه العام الماضي برفقة الفنان مصطفى شعبان وحققا به نجاحا كبيرًا.

مسلسل رانيا وسكينة

ولأول مرة يتعاون كلا من روبي ومي عمر من خلال مسلسل رانيا وسكينة الذي يحمل الطابع الكوميدي والاجتماعي ويشاركهما في بطولته مجموعة من الفنانين منهم سليمان عيد وأحمد خالد صالح وآخرين.

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مسلسل ملف سري

ويستكمل الفنان هاني سلامة نجاحه الرمضاني العام الماضي لعام 2021، حيث كان قد قدم مسلسل بين السما والأرض بالنصف الثاني من موسم رمضان ولكنه يقدم في رمضان 2022، مسلسل ملف سري برفقة محسن محيي الدين، وميرهان حسين، وماجد المصري، وعائشة بن أحمد، وإدوارد وآخرين.

مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي

أما الفنان حمادة هلال ينافس في رمضان 2022 بالجزء الثاني من مسلسل المداح والذي يحمل اسم "أسطورة الوادي" ويشاركه به عدد من النجوم مثل هبة مجدي التي تأتي بدلا من نسرين طافش والفنان أحمد عبد العزيز وخالد سرحان وآخرين.