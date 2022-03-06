/683479/آخر-تطورات-حادث-مباراة-الدوري-المكسيكي-إيقاف-النشاط-الرياضي

شهد لقاء كويريتارو وفريق الأطلس، بدوري المكسيكي الممتاز، على مشاحنات نشبت عنها اشتباكات، بمختلف الطرق بين جمهور الفريقين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واصدرت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم، على إقاف النشاط الرياضي بالمكسيكي، بعد حادث جمهور الفريقين، والتذي شقط على أثرة 17 قتيلاً، وبجانب العديد من الجرحى.

أقيمت المباراة على ملعب "لا كوريجيدورا" معقل نادي كويريتارو توقفت بعد أن قام جمهور أصحاب الأرض بشن هجوم على جمهور الضيوف.

أحداث مباراة وسقوط الجرحى

توقف اللقاء فجأة في الدقيقة 62 من المباراة، والنتيجة تشير إلى تقدم أطلس بهدف دون رد.

بدأت مشاجرة بين جماهير كويريتارو وجماهير أطلس في المدرجات، لكنها انتقلت إلى أرض الملعب، بعد أن فتحت قوات الأمن البوابات التي تفصل المدرجات عن الملعب، لمحاولة حماية العائلات المتواجدة في المدرجات من العراك.

وأكد ميكيل أريولا رئيس رابطة الدوري المكسيكي على اتخاذ عقوبات رادعة بحق المتورطين في الأحداث.

بيان رابطة الدوري المكسيكي

وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أعمال عنف غير مقبولة ومؤسفة على ملعب "لا كوريجيدورا" في كويريتارو.

وأضاف: "المسؤولون عن انعدام الأمن في الملعب سيعاقبون بطريقة رادعة، سلامة لاعبينا وجماهيرنا أولوية!".

فيما جاء في بيان لرابطة الدوري المكسيكي: "بدأ الدوري تحقيقًا معمقًا فيما حدث في المدرجات، داخل الملعب وخارجه، خلال مباراة كويريتارو ضد أطلس".

وأضاف: "كما سيتم تقديم شكوى جنائية بشأن أعمال العنف في ملعب لا كوريجيدورا".

تقرير حالة الجرحي في الحادث

وتابع: "تشير تقارير مفوض الدوري المكسيكي وسلطات كويريتارو إلى أنه تم نقل الجرحى بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة، ولا يزال التقرير الرسمي عن حالتهم الصحية لم يصدر".

واختتم البيان: "ستتم إعادة جدولة مباراة كويريتارو ضد أطلس في موعد يتم تأكيده لاحقًا".