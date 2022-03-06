/683473/جزء-من-ذكرياتنا-وتكوينا-هكذا-يرى-نجوم-الفن-والنقاد-الراحلة-هدى-سلطان

بدأت منذ قليل فاعليات اليوم الثالث من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشر، بندوة عن الفنانة الراحلة هدى سلطان، لتوقيع كتاب عشر نساء في واحدة، الذي كتبه الناقد السينمائي كمال رمزي، وبحضور حفيدتها.

دوت الخليجيرصد هدى سلطان في عيون نجوم الفن والنقاد على رأسهم حفيدتها ناهد السباعي

بدأ كمال رمزي بالحديث عن هدى سلطان، فقال: «هدى سلطان جزء من ذاكرتنا كلنا وجزء من تكوينا، أكثر من 70 سنة عطاء، معاشتش حياة ثقافية مثل باقي النجمات، صوت جميل شجرة تلاقيها طالعه شارقة وقوية وجذورها بتضرب في الأرض، هي شخصية طبيعية وموهوبة وعينها مبنية على القدرات».

ناهد السباعي: هدى سلطان إحترمت كل مرحلة عدت بيها

بينما قالت حفيدتها خلال الندوة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن فاعليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: «جدتي احترمت كل مرحلة عدت بيها مكبرتش في السن وبقت أدوارها أقل، أنا عايزة أفضل في المرحلة اللي أنا فيها وشايفة ان الفترة دي عندي فرص كتير، مكنتش موجودة قدام، وهي كسرت القاعدة دي، حتى خارج مصر بنلاقي الفنانين بيكتئبوا ويكونوا مش عايزين يشتغلوا».

ناهد السباعي: الحجاب عمره ما كان عائق أمام هدى سلطان

وتابعت ناهد السباعي الحديث عن جدتها، وطبيعة ممارسة حياتها الفنية مع الحجاب، فقالت: «نادرا لما بنلاقي حد بيجيد الاتنين، عمري ما حسيت إنها محجبة على المسرح أو بتمثل، عمرها ما اعتزلت وكانت مؤمنة جدًا باللي هي بتعمله، وعمره ما كان عائق قدامها، في ناس غيرها اعتزلوا ومقدروش».

واختتم حديثها بقول على لسان هدى سلطان فقالت: «أنا هعتزل ليه منا بعملش حاجة حرام، لإنها كانت مؤمنة بما تقدمه».

الناقد كمال رمزي: هدى سلطان كان شفاء لكل مريض

وأشاد الناقد كمال رمزي بالمطرية القديرة هدى سلطان، فقال على هامش ندوتها التي أقيمت منذ قليل: « هدى سلطان كان لديها قدرة شديدة على الشفاء، اللي يكون تعبان يروح عند هدى سلطان يشفى».

وتابع: «هدى سلطان جزء من ذاكرتنا كلنا، وجزء من تكوينا، أكثر كن 70 سنة عطاء».

ندوة الفنانة ناهد السباعي بمهرجان الأقصر للسينما

الجدير بالذكر هذا في الندوة المقامة الآن، لتوقيع كتاب عشر نساء في واحدة عن الفنانة الراحلة هدى سلطان، للناقد كمال رمزي، ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور حفيدتها الفنانة ناهد السباعي.