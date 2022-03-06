/683469/وزير-التموين-وصول-نسب-صرف-السلع-التموينية-لـ-30-فى-مارس-وتوفير-27-سلعة-لمستفيدي-الدعم
تلقي الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من رئيسي شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) حول نسب صرف السلع التموينية علي بطاقة الدعم.
دوت الخليج
وزير التموين: وصول نسب صرف السلع التموينية لـ 30%
وأفاد التقرير الوارد إلي الوزارة بوصول نسب الصرف إلي الــ 30 %، مشيرا التقرير الوارد من رئيسي شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) إلي توافر 27 سلعة بمخازن الشركتين والتي تصل إلي حوالي 1500 مخزن مضيفا الي ضخ يومي من السلع الإستراتيجية لمنافذ الصرف التي تصل عددها الي 40 ألف منفذ بحوالي 4 ألاف طن سكر يوم، و3 ألاف طن زيت يوم مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر والعبوة زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة يومي، وكذلك الارز بالإضافة إلي السلع الاخري التي تتنوع مابين مساحيق الغسيل والسمن النباتي واغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع، وأكد التقرير الوارد للسيد الأستاذ الدكتور الوزير من شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية ( النيل – الأهرام – الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ) إلي توافر كل احتياجات المواطن من السلع التموينية أيضا بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلي جنب مع 30 ألف بقالي تمويني ومنافذ جمعيتي أيضا.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية احمد كمال ، إن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها كافة الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الاخري بتخفيضات تصل إلي حوالي 30%، مشيرا إلي أن توجيهات السيد الأستاذ الدكتور الوزير إلي رؤساء الشركات هي الضخ اليومي للسلع بنسب كبيرة تلك الفترة وبزيادة التخفيضات أيضا، مضيفا إلي أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلي المجمعات الاستهلاكية ومعرفة السلع وحاله توافرها والتدخل في أي لحظة لضخ السلع التي يكُثر المواطن من شرائها هذه الفترة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين: وصول نسب صرف السلع التموينية لـ 30% فى مارس وتوفير 27 سلعة لمستفيدي الدعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.