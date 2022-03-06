683465 /683465/بدء-المؤتمر-الصحفي-للنائب-ياسر-قورة-المرشح-لرئاسة-حزب-الوفد لشرح-برنامجه-الانتخابي 01:44 م - الأحد 6 مارس 2022 انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي المنعقد الان بمقر الحملة الانتخابية للنائب ياسر قورة، المرشح لمنصب رئاسة حزب الوفد وذلك بشارع شارع بوليس حنا – الدور 7 – امام حزب الوفد. دوت الخليج بدء المؤتمر الصحفي للنائب ياسر قورة المرشح لرئاسة حزب الوفد لشرح برنامجه الانتخابي ويهدف المؤتمر الصحفي لشرح برامج النائب ياتسر قورة الانتخابي، وكشف الكثير من الحقائق حول العملية الانتخابية، وما دار بمحضر اجتماع اللجنة المشرفة على الانتخابات، وبيان حقيقة الامور المتعلقة بالتبرعات الحزبية ومدي مخالفة اللجنة لما تم الاتفاق عليه بمحضر الاجتماع، بالاضافة إلى شرح عملية التصويت فى ظل البطاقات التصويتة المسلسلة والتى سيتم بها التصويت، بهدف احكام القبضة والقضاء على التزوير وضمان انتخابات نزيهه، وبيان موقف اللجنة من تركيب الكاميرات داخل وخارج اللجان. تابع موقع دوت الخليج علي

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