تقام خلال الأيام القادمة مواجهات هامة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث حقق النادي الأهلي الفوز أمس السبت، ضد نظيرة المريخ السوداني.

ويرصد دوت الخليج جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا 2022:

يخوض فريق الزمالك مباراته القادمة أمام الوداد المغربي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة الموافق 11/3، في تمام الساعة الثالثة عصراً.

تقام مباراة الهلال ضد نظيرة المريخ السوداني، يوم 11/3 الجمعة الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصراً.

تقام مباراة فريق صن داونز ضد النادي الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في الساعة الثالثة عصراً، السبت الموافق 12/3.

حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني

حقق الأهلي الفوز على نظيره المريخ السوداني بنتيجة 3/2، في اللقاء المقام بينهم على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن المباراة المؤجله ضمن الجوله الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وأحرز محمد شريف الهدف الأول بعد تمريرة مميزه من بيرسي تاو، ليسدد شريف الكرة على يساء حارس المريخ، ويعطي التقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثالثة.

ثم عزز محمد شريف بالهدف الثاني في الدقيقة 34 من تمريرة عرضية مميزة من أحمد عبد القادر، يضعها شريف في الشباك على يسار حارس المريخ، الذي لم يستطيع التصدي للكرة.

ثم قلص المريخ الفارق في الدقيقة 43عن طريق توني إتجومار، لينتهي شوط المباراة الاول بتقدم الأهلي بنتيجة 2/1.

وسيطر الأهلي على معظم مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل غياب لاعبي المريخ، ولكن أستطاعوا أن يسجلوا هدف قبل نهاية الشوط.

وفي شوط المباراة الثاني تراجع الأهلي في اول الدقائق وحاول المريخ أن يسجل التعادل، حتى نجحوا بالفعل واحرزوا هدف التعادل السماتي سعد الدين في الدقيقة 69 في تمريرة متقنة ضربت دفاعات الأهلي

ثم قلص المريخ الفارق في الدقيقة 43عن طريق توني إتجومار، لينتهي شوط المباراة الاول بتقدم الأهلي بنتيجة 2/1.

وسيطر الأهلي على معظم مجريات الشوط وأضاعوا أكثر من فرصة، في ظل غياب لاعبي المريخ، ولكن أستطاعوا أن يسجلوا هدف قبل نهاية الشوط.

الشوط الثاني

وفي شوط المباراة الثاني تراجع الأهلي في اول الدقائق وحاول المريخ أن يسجل التعادل، حتى نجحوا بالفعل واحرزوا هدف التعادل السماتي سعد الدين في الدقيقة 69 في تمريرة متقنة ضربت دفاعات الأهلي

وبعدها حاول النادي الأهلي من إحراز هدف الفوز ليأتي عن طريق سجل عمر كرشوم هدف ذاتي في مرماه ليصفر عن هدف الأهلي الثالث ليتقدم مره أخرى على المريخ.

وجاء الهدف في الدقيقة 77 بعدما دخل عمرو السولية منطقة جزاء المريح وحاتول إرسال الكرة عرضية لتصطدم، بمدافع المريخ وتغالط الحارس وتسكن الشباك، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي على المريخ بنتيجة 3/2.