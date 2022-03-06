النقل: السوبرجيت للنقل البري تدشن ٧ أتوبيس ضمن صفقة توريد ٢٠ أتوبيس...

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها أنه في إطار توجيهات وزير النقل الفريق مهندس/ كامل الوزير بضرورة تنفيذ خطة شاملة لتطوير اسطول شركة الاتحاد العربي للنقل البري سوبرجيت ورفع الكفاءة الفنية له خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بتعظيم منظومة النقل الجماعي وبما يساهم في استمرارية تقديم خدمة مميزة للركاب و بما يساهم في مواكبة خطط الدولة التنموية في المحافظات المختلفة وتأثيرها فقد دشنت شركة الاتحاد العربي للنقل البري سوبرجيت

والتي تعتبر نموذجا رائدا للشركات العاملة في مجال النقل البري عدد ٧ أتوبيسات جديدة ضمن التعاقد الخاص بتوريد عدد ٢٠ اتوبيس جديد سوبر هاي دك فاخرة ذات محورين وثلاث محاور من أشهر الماركات العالمية بتكلفة إجمالية 96.65 مليون .

وأشار البيان إلى ان ال 7 الاتوبيسات الجديدة التي تم تسلمها مؤخرا من احدى الشركات العالمية هي عبارة عن الاتوبيسات ذات محورين سوبر هاي دك فاخرة تتضمن خدمات متميزة للراكب مثل (أنترنت مجاني – تتبع الرحلات- مداخل شحن USB – مقاعد مصممة بمسافات أكبر بين المقاعد لمزيد من الرفاهية والراحة وان الحافلة ذات ثلاث محاور VIP تتضمن خدمات عديدة (مقاعد بتصميم أكبر من المقاعد الأخري لمزيد من الرفاهية والراحة – تصميم الحافلة 2+1 بمسافات أكبر بين المقاعد – شاشات خلف كل مقعد لعرض الأفلام العربية والأجنبية والموسيقي - أنترنت مجاني – تتبع الرحلات- مداخل شحن USB ،

وأوضح بيان الوزارة ان توجيهات الوزير تشمل الى جانب الاهتمام بتدعيم الاسطول الحالي بضرورة

الاهتمام بأعمال الصيانة والاصلاح ورفع الكفاءة الفنية للحافلات الموجودة بالخدمة

وضرورة توفير مركز نموذجى رئيسى بديلاً عن المركز الحالى الموجود بمدينة السلام بالقاهرة والذى يتم استخدامه كورشة ومكان لايواء الحافلات بحيث يشمل مناطق( للصيانة والاصلاح .وتجهيز الحافلات ومنطقة للحافلات الجاهزة للتشغيل التي يتم استخدامها علي شبكة التشغيل اليومية