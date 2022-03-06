تفعيل غرفة العمليات والأزمات بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، بتفعيل غرفة العمليات والأزمات لسوء الأحوال الجوية والتعامل مع أى طوارئ وتلقى أى بلاغات من المواطنين، مناشدًا بتوخى الحذر على الطرق السريعة وتخفيف حركة الانتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال.





وشهدت محافظة الوادى الجديد اليوم الأحد، عواصف ترابية متوسطة، بالإضافة إلى ارتفاع فى درجات الحرارة، وتم تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة، خصوصًا التى تربط مدن المحافظة وبعضها، والتى تربط بين المحافظة والمحافظات المجاورة نتيجة العواصف الترابية وعدم استقرار الطقس وانعدام الرؤية المرورية. وتواصل المحافظة رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة، والتى يصاحبها عواصف ترابية على بعض المناطق بالمحافظة.

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