وزير الإنتاج الحربى يتفقد جناح الوزارة فى معرض الدفاع العالمى (صور)

جدة - نرمين السيد - ويقام المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وتشارك الوزارة فى المعرض بنماذج متنوعة من منتجاتها العسكرية من أسلحة وذخائر ومعدات.

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