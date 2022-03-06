عاجل- التعليم تصدر بيانا مهما بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير موعد أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات رسمية بهذا الشأن، مُوضحةً أنه سيتم عقد امتحانات شهادة الثانوية العامة فى الموعد المقرر لها وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى 2021/2022 المعلنة مسبقاً، حيث تعقد امتحانات الدور الأول لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، بدءاً من السبت الموافق 11 يونيو 2022، فيما تعقد امتحانات الدور الثانى اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 أغسطس 2022 المقبل.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم الإعلان عن كل تفاصيل وإجراءات أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2021/2022، خلال مؤتمر صحفى يتم عقده فى الأسابيع القليلة المقبلة، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المجلس وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكترونى للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).
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