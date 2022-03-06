محافظ أسيوط: تذليل العقبات أمام مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أكد عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين فى القرى والمراكز وتوفر "حياة كريمة" لهم وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.





ولفت المحافظ إلى متابعته المستمرة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سواء عن طريق جولاته الدورية أو اجتماعاته أو تكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالنزول إلى أرض الواقع والوقوف على نسب التنفيذ والعمل على الانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ضمن خطة التنمية المُستدامة.

وفى هذا الإطار، تفقدت السكرتير العام المساعد للمحافظة المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم بعض المشروعات الجارى تنفيذها فى مركز أبوتيج ضمن المبادرة، وتابعت الأماكن والأراضى المقترحة لإنشاء بعض المشروعات عليها فى قرى المركز واستمعت لشرح تفصيلى عنها لبحث مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات فضلاً عن المرور على الأعمال الجارى تنفيذها لعدد من المشروعات فى قرية الزرابى للاطمئنان على نسب التنفيذ التى وصلت إليها تلك المشروعات والتأكد من مطابقتها للخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً ووفقاً للاشتراطات والمعايير الفنية والمواصفات المقررة.

يذكر أن مبادرة "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز فى المحافظة بإجمالى 149 قرية و894 تابعا ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية فى 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات فى مركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات فى مركز صدفا وتتضمن تطويرا شاملا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية فى تلك القرى والنجوع.

وفى سياق متصل، تفقد المحافظ سير العمل بكليات جامعة سفنكس فى مدينة أسيوط الجديدة للوقوف على أعمال التطوير بها والتوسع فى إنشاء كليات جديدة بالجامعة، والتى بلغت استثماراتها مليار جنيه ضمن خطة المحافظة لجذب استثمارات جديدة وتحقيق الجذب السكانى للمدينة الجديدة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المُستدامة.

وفى نهاية جولته بالجامعة، اجتمع سعد مع رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء بعض الكليات لمناقشة سبل الدعم والمشاركة المجتمعية ودعم المبادرات التنموية التى يجرى تنفيذها فى المحافظة وربط المنظومة التعليمية بما تشهده مصر من إنجازات فى كل القطاعات وتنمية حقيقية ومُستدامة فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.