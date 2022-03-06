الداخلية تعقد لقاءات توعية مع طلبة المدارس

جدة - نرمين السيد - وعقدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف المحافظات مرحلتى "الإعدادية - الثانوية" للتعريف بمخاطر تعاطى المخدرات، وخصوصا المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية، كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمخدرات وطرق الوقاية منها.

كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبط العديد من القضايا المميزة والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على صد الهجمات الشرسة لإغراق البلاد من تلك السموم والفئات العمرية المستهدفة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، وقد لاقت تلك المبادرة إشادة واستحسان من العاملين بوزارة التربية والتعليم.