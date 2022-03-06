«التنظيم والإدارة» يوافق على تكليف 161 كادرا طبيا بجامعة قناة السويس

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى صدر عن الجهاز، اليوم الأحد،فإن التكليف يشمل خريجى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التى تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل فى الحكومة أو فى وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.
وأوضح أنه يتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 29 لسنة 1974، ويبت فى موضوع التكليف فى مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.
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