عاجل- الحكومة ترد على أعطال السيارات بسبب «منجنيز البنزين»

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتواء البنزين على منجنيز أو أى معادن.

وشددت وزارة البترول على أن كل منتجات البنزين بأنواعه سواءً التى يتم إنتاجها محليًا، أو استيرادها من الخارج سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، وخالية من المنجنيز أو المعادن، كما يخضع البنزين لعمليات مراجعة وتحليل دقيقة ومستمرة قبل دخول المستودعات الرئيسية والفرعية لشركات التسويق للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك فرق تفتيش بصفة دورية من هيئة البترول للرقابة على الجودة، وكذلك هناك مرور دورى على جميع مراحل المنظومة من مصافى التكرير والمستودعات ومحطات البنزين، ويتم سحب عينات عشوائية للتأكد من سلامة البنزين بأنواعه، وعدم احتوائه على أى شوائب أو معادن، ومطابقة كل منتجاتها للمواصفات القياسية، ولضمان جودة الوقود الذى يتم تسويقه من خلال محطات تموين الوقود المنتشرة بكل أنحاء الجمهورية، مؤكدةً أن البنزين خالى من المنجنيز والذى لا يمكن استخدامه لتأثيره بالتلف على بعض أجزاء من مصافى التكرير.

وفى سياق متصل، أوضحت هيئة البترول أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات العالمية التى تعمل فى مصر فى مجال تسويق البنزين ولها العديد من المحطات وتقوم بإجراء اختبارات وتحاليل للبنزين فى مستودعاتها قبل طرحها فى المحطات التابعة لها، حيث لم تتلق الهيئة أى شكاوى من هذه الشركات العالمية التى تحظى بسمعة دولية.

وأضافت أن هناك برنامج عمل يتم تنفيذه لإقامة مصافى جديدة للتكرير ووحدات إنتاجية متطورة للبنزين وتقوم بإنتاجه بأعلى جودة وأوكتين مرتفع بدون الحاجة إلى خلطه بأى إضافات.

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