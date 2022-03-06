العربية للتصنيع تشارك بجناح فى معرض الدفاع العالمى بالرياض (صور)

جدة - نرمين السيد - تشارك الهيئة العربية للتصنيع فى فعاليات النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمى بمدينة الرياض، والمقرر إقامته خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجارى، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.





تعد مشاركة العربية للتصنيع فى هذا الحدث الدولى تأكيدا لحرصها على تعزيز التعاون مع كبرى الخبرات العالمية فى مجال الصناعات الدفاعية، وبحث مدى إمكانية تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة لأنشطة الهيئة فى مجال الصناعات الدفاعية. يذكر أن معرض الدفاع العالمى الذى تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية فى المملكة العربية السعودية معرضاً متكاملاً، حيث يتمحور حول مستقبل صناعة الدفاع عبر استعراض أحدث التطورات التقنية التى توصل لها العالم، لا سيما فى مجال الذكاء الاصطناعى والرقمنة عبر مختلف قطاعات الصناعات الدفاعية.

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