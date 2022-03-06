«150 ألف جنية»..طارق رضوان يحصل على دعم مالي ل15 مركز شباب بسوهاج

/683462/150-ألف-جنيةطارق-رضوان-يحصل-على-دعم-مالي-ل15-مركز-شباب-بسوهاج

نجح النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى الحصول على دعم لعدد 15 مركز شباب بدار السلام بمحافظة سوهاج بمبلغ 150 ألف جنية بواقع 10000 لكل مركز شباب، بعد موافقة وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي.

دوت الخليج

150 الف جنية دعم لمراكز الشباب بدار السلام

وذلك بناءاً على المذكرة المقدمة من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بدعم جميع مراكز شباب دار السلام مادياً ،ومراكز الشباب هى (مركز شباب أولاد يحيي الحاجر ، نجوع مازن شرق ،العبور ، الكرنك ، حورس ، هاشم عسيري،اولاد الشيخ شرق ، دارالسلام، الخيام ، الكشح، عرب الصبحه ، البلابيش المستجدة،اولاد خلف، البلابيش قبلى،عرب العطيات.

ومن المقرر أن تلتقي لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، مع المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، ذلك لعرض التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان ورؤية واستراتيجية المجلس الجديد بعد اقرار تشكيلة من قبل رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي.

هذا ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وذلك فى مجموع مواده وإرجاء أخذ الرأى النهائى لجلسة مقبلة.

ويهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك.

وجاء في التعديل أنه يستهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.