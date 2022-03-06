بعد مضاعفة الجوائز..النائب أحمد أبو هشيمة يعلن انطلاق الموسم الثاني من مسابقة المشروعات الناشئة 

/683460/بعد-مضاعفة-الجوائزالنائب-أحمد-أبو-هشيمة-يعلن-انطلاق-الموسم-الثاني-من-مسابقة-المشروعات-الناشئة

أعلن النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري انطلاق الموسم الثاني من مسابقة المشروعات الناشئة startup power، كاشفا عن مضاعفة الجوائز خلال هذا الموسم بهدف استقبال أكبر قدر من أفكار الشباب وتوسيع النطاق الجغرافي للمسابقة.

دوت الخليج

انطلاق الموسم الثاني من مسابقة المشروعات الناشئة

جاء ذلك خلال فيديو نشره «أبو هشيمة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال خلاله إنهم استقبلوا خلال الموسم الأول أفكار مبهرة كثيرة، وتم تدريب أصحابها ودخلوا تصفيات، ومنهم من وصل للمراحل النهائية وحقق حلمه وأسس مشروعه الخاص.

وكشف أبو هشيمة عن قرب فتح باب التقديم للموسم الثاني، معلنا عن مضاعفة الجوائز، بهدف استقبال أفكار أكثر وتوسيع النطاق الجغرافي للمسابقة ويصبح كل شاب وفتاة في مصر قار على المشاركة والتعبير عن إبداعه.

وأكد أبو هشيمة أنه هناك لجنة فنية متخصصة من الشريك الرئيسي في المسابقة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة مسئولة عن فرز كل الأفكار التي يقدمها الشباب. ‎وأوضح أبو هشيمة أنه سيتم اختيار أفضل 200 فكرة سيتأهل منهم 120 للمرحلة الأولى، على أن يخضعوا لبرنامج تدريبي يساعدهم في مهارات العرض قدام لجنة التحكيم، على أن يتم اختيار ٨٠ فكرة فقط ينتقلوا للمرحلة التالية والحاسمة ليتم اختيار ٥٠ فائز منهم بدلا من ٣٠ في الموسم الماضي من المسابقة. ‎ووجه أبو هشيمة الشكر لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وعلى رأسهم الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، وخص بالشكر قطاع الخدمات غير المالية بالجهاز على كل الجهد المبذول لتخرج المسابقة بأفضل شكل ممكن. يذكر أن مسابقة المشروعات الناشئة التي أطلقها النائب أحمد أبو هشيمة الموسم الماضي تستهدف تشجيع الشباب على تأسيس مشروعاتهم المستقلة وتشجيعهم على ريادة الأعمال للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري بأفكار مبتكرة غير تقليدية.