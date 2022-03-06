/683456/خروج-مسلسل-يوميات-زوجة-مفروسة-اوي-من-السباق-الرمضاني-2022-لهذا-السبب

أعلنت المؤلفة الشهيرة أماني ضرغام، عن خروج الجزء الخامس من مسلسلها الشهير «يوميات زوجة مفروسة أوي»، من السباق الرمضاني 2022، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دوت الخليجيرصد خروج مسلسل يوميات زوجة مفروسة من السباق الرمضاني 2022

وكتبت أماني ضرغام عبر حسابها بموقع فيسبوك: « لكل الناس اللي بيسألوني، لا يوجد جزء خامس من يوميات زوجة مفروسة، وإن شاء الله أتقابل مع فريق العمل، في عمل مميز جديد، ويضيف لنا جميعا».

ويرجع سبب خروج مسلسل يوميات زوجة مفروسة عن السباق الرمضاني 2022 إلى عدم مواصلة الكاتبة أماني ضرغام في كتابة أحداث العمل، وذلك بسب حزنها على زوجها الذي مر 40 يوما على وفاته الان.

أماني ضرغام تحيي الذكرى الأربعين لوفاة زوجها

وأحيت المؤلفة أماني ضرغام الذكرى الأربعين لوفاة زوجها عن طريق توجيه رسالة مؤثرة له، فكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «صباح الخير ياحبيبى، لا أقول إلا ما يرضى الله ، ولكن لقد مر ٤٠ يوما على سفرك للجنة، ويشهد الله أنك لم ولن تغيب لحظه عن حياتنا وقلوبنا ، أنا وأبنائك ،دامت محبتنا لك وسيرتك ورائحتك العطرة فى بيتك وحياتنا ، ودمت لى حبيبا لقلبى حتى ألقاك على خير».

أبطال مسلسل يوميات زوجة مفروسة

الجدير بالذكر أنه مسلسل يوميات زوجة مفروسة يشارك في بطولته كلا من الفنان خالد سرحان، وشيماء سيف، داليا البحيري، محمد أبو داوود، إيمان السيد، علاء زينهم، مروة عبد المنعم، دعاء رجب، نور إيهاب، ياسين أمير، شريف باهر، وائل علاء، مدحت تيخه، سلوى عثمان، سليم الترك، ومن إخراج أحمد أنور.

وتدور أحداثه حول مجموعة من القضايا الاجتماعية التي تهم عدد كبير من المجتمع المصري، والمشكلات التي تواجه أي أسرة مصرية بسيطة، وحققت أجزائه السابقة نجاحا باهرا خلال فترة العرض.

الجدير بالذكر أنه كان تمكن فيروس كورونا المستجد، من إصابة الفنانة داليا البحيري وأسرتها المكونة من زوجها وأبنائها، وذلك وفقا لما أعلنه زوجها رجل الأعمال الشهير حسن سامي، ولكنها أعلنت عن شفائها من خلال جلسة تصوير جديدة وظهروها برنامج الفنان أحمد فهمي.