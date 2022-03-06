/683452/انهيار-أسرة-وأصدقاء-إياد-داود-أثناء-تشييع-جثمانه-وحضور-عدد-من-الصحفيين

انتهى منذ قليل تشييع جثمان الفنان والمذيع الراحل إياد داود من مسجد مصطفى محمود في المهندسين، وشهدت الجنازة بكاء وانهيار عدد من أقاربه ومحبيه وقت خروج الجثمان من المسجد.

دوت الخليج يرصد لقطات من جنازة إياد داود

تشييع جثمان إياد داوود

ظهر تأثر كبير وانهيار لأسرة وأصدقاء إياد داود وظهر الحزن الكبير على وجه شقيقه الكاتب الصحفي والسياسي خالد داود، وحرص عدد من أصدقاء الإعلامي الراحل والصحفيين على المشاركة في تشييع الجثمان.

وحضر الجنازة كلا من الكاتب الصحفي عبدالله السناوي وهشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ وخالد البلشي والكاتب الصحفى إبراهيم منصور، وأحمد فوزي القيادي السابق بحزب المصري الديمقراطي.

جنازة إياد داود

من المقرر أن تستقبل أسرة المذيع الراحل إياد داود العزاء به غدًا الاثنين بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين عقب صلاة المغرب، بعد وفاته أمس السبت بشكل مفاجيء تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به قبل خمسة أشهر تقريبًا.

ومن جانبه صديق الراحل إياد داود كشف آخر لحظات وكلمات قالها قبل وفاته بأيام، وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "البقاء لله .. كنت لسه معاه يوم الاثنين اللي فات في بيته وقالي كذا مرة أنا حاسس إني هموت يا نجار، وأنا أقول له اسكت مافيش حاجة اسمها كدة .. طلع كان حاسس بجد وعنده حق … الفنان الموهوب الصادق الطيب الإنسان".

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إياد داود في برنامج شبابيك

وكانت شهرة الراحل إياد داود بدأت من برنامج "شبابيك" الذي كان يجمعه بالفنان والمذيع الراحل عمرو سمير وسلمى صباحي التي أعادت كواليس البرنامج، ونشرت الذكريات من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلقت على الفيديو قائلة: "يونس بعتلي الفيديو ده انهارده فضلت اتفرج و أنا مبتسمه جدًا و دموعي نازله مغرقه وشي! الأيام دي وحشتني أوي بكل ما فيها، و الناس دي وحشتني أوي ومفتقده عمور أوي أوي.. ألف رحمه ونور عليه شبابيك ٢٠٠٦".