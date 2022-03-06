/683446/النائب-محمد-عبد-العزيز-يعقد-اجتماعا-لبحث-خطة-حي-غرب-شبرا-الخيمة-للعام- المالي-الجديد-2022-2023

في اطار التفاعل المستمر مع مطالب أهالي شبرا الخيمة، عقد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان، اجتماعا باللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والأستاذ هشام العتموني مدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية وكافة المسؤولين عن قطاعات المتابعة والطرق والكهرباء والمشروعات والمياه والصرف الصحي بحي غرب شبرا الخيمة، لاستعراض ما تم انجازه من خطة العام المالي الحالي، والمشروعات التي سيتم أدراجها في العام المالي القادم (٢٠٢٢- ٢٠٢٣).

دوت الخليج

الخطة المالية لحي غرب شبرا الخيمة للعام المالي الجديد

وأوضح عبد العزيز، انه سيتم ادراج مجموعات من شوارع المناطق المختلفة لتركيب بلاط الانتر لوك بمناطق بيجام وميت نما وعزبة عثمان ومنطي وشبرا البلد، حوض العمدة ومدينة النور وابن الحكم والشرقاية، ورصف شوارع أخرى، وكذلك تركيب كشافات إنارة وزيادة صناديق القمامة، ومعدات لجمع القمامة، ورفع كفاءة كوبري المشاة بالفرنواني وسلم مشاة ميت نما وإدراج شبكة الصرف الصحي بالشرقاوية، واستعرض النائب المشروعات بناءا على مطالب أهالي حي غرب شبرا الخيمة نتيجة للقاءات الجماهيرية التي عقدها خلال الفترة الماضية.

كما تم مناقشة احتياجات إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية لتخفيف كثافات الفصول الدراسية.

كما استمع النائب لعرض ما تم من وحدة حقوق الإنسان بحي غرب شبرا الخيمة، وخططها القادمة ليتم متابعة تنفيذها.

وأكد النائب أهمية استكمال المشروعات التي لم يتم استكمالها من العام المالي الحالي مثل تجديد كوبري عرابي وتبطين ترعة الشرقاوية وتطوير شارع أحمد عرابي وغيرها، وأنه يقوم بالمتابعة المستمرة لكافة المشروعات القديمة والجديدة، في إطار الدور الرقابي للنائ